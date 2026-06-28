Cuándo se pueden cruzar Argentina y Brasil en el Mundial 2026: se confirmó en qué instancia

El cruce entre Argentina y Brasil sería histórico en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo)

El Mundial 2026 entra en una etapa vibrante tras concluir la competitiva fase de grupos. Dos de las máximas potencias del fútbol, Argentina y Brasil, cumplieron las expectativas y consiguieron el pasaje a los dieciseisavos de final como líderes de sus respectivos grupos. Mientras que la Albiceleste aseguró su boleto en el Grupo J tras un sólido desempeño, la Verdeamarela debió batallar hasta la última jornada en el Grupo C, donde goleó a Escocia para desplazar a Marruecos por diferencia de gol. Con ambos gigantes sudamericanos en la cima de sus sectores, se encendió la ilusión de los fanáticos ante la concreta posibilidad de que protagonicen un emocionante cruce de eliminación directa.

Argentina vs. Brasil podría suceder en el Mundial 2026

Por el diseño actual del certamen, que estrena un formato de 48 selecciones, Argentina y Brasil están ubicadas en lados opuestos de las llaves principales, manteniéndose distanciados durante las primeras rondas eliminatorias. Debido a esta distribución estratégica, la única instancia matemática en la que estas dos potencias podrían colisionar es en una hipotética semifinal.

Para que el superclásico se concrete en la antesala de la gran final, ambas escuadras deberán superar con éxito tres exigentes etapas previas a partido único: los dieciseisavos de final, los octavos y los cuartos de final. En la próxima ronda, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti jugarán contra Japón (segundo del Grupo F), mientras que el equipo conducido por Lionel Scaloni medirá fuerzas ante el exigente escolta del Grupo H.

Brasil y Argentina han dado partidos históricos cuando se enfrentan. (Crédito de foto: Clarín)

La historia de este clásico mundialista

Si bien el historial general favorece a la Albiceleste en encuentros oficiales, los cruces directos en la cita máxima poseen una mística única. A lo largo de la historia de los Mundiales, ambas selecciones se vieron las caras en cuatro oportunidades. El último gran antecedente se remonta al Mundial de Italia 1990, en los octavos de final disputados en Turín.

Aquella tarde quedó grabada en la memoria colectiva de los hinchas gracias a una magistral jugada de Diego Maradona que terminó en el recordado gol de Claudio Caniggia, sellando un histórico triunfo por 1-0 para Argentina sobre un equipo brasileño que dominó casi todo el juego. Desde aquel lejano duelo en suelo italiano, nunca han vuelto a enfrentarse en una Copa del Mundo, por lo que este posible cruce en el año 2026 cortaría una larga sequía de 36 años sin el clásico sudamericano en la gran fiesta del deporte.