El presidente de Ecuador dio feriado nacional por haber pasado de ronda en el Mundial 2026

El 25 de junio de 2026 quedará marcado en la historia del fútbol ecuatoriano luego de que la selección nacional lograra una victoria impresionante contra Alemania por 2 a 1 en el Mundial de la FIFA. Este triunfo, conseguido en el estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos, permitió a Ecuador sumar cuatro puntos y asegurar su pase a los 16avos de final.

En respuesta a este logro, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció un feriado nacional para el día siguiente, el 26 de junio, en honor al equipo y la alegría que le brindaron a todo el país. En un mensaje publicado en la red social X a las 18:29 del mismo día, Noboa expresó: "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador".

La decisión se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo N° 431, que establece la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio nacional para los sectores público y privado el viernes 26 de junio de 2026. Además, el decreto especifica en su artículo 2 que el día feriado será no recuperable, lo que significa que no se deberán reponer las horas de trabajo perdidas.

Este feriado especial refleja el reconocimiento oficial a un momento histórico para Ecuador en el fútbol internacional y busca que la población pueda celebrar colectivamente este logro deportivo sin preocupaciones laborales.

Para quienes deseen consultar más información, el Decreto Ejecutivo N° 431 está disponible en el sitio oficial del gobierno.