Mi PAMI reúne las gestiones más utilizadas por los afiliados en una plataforma.

Los afiliados de Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con una plataforma digital que permite realizar distintos trámites y consultas sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo.

A través de Mi PAMI y de sus herramientas online, es posible acceder a recetas electrónicas, revisar órdenes médicas, consultar la cartilla, gestionar turnos y seguir el estado de expedientes desde el celular o una computadora. La iniciativa busca agilizar las gestiones y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales.

Qué se puede hacer desde Mi PAMI

La plataforma de autogestión reúne en un solo lugar los principales servicios que utilizan los afiliados. De esta manera, quienes tengan una cuenta registrada pueden acceder a información vinculada con su cobertura de salud y realizar diferentes gestiones de manera remota.

Entre las funciones disponibles se encuentra la consulta de recetas electrónicas cargadas por los profesionales de la salud. También es posible visualizar las órdenes médicas vigentes, lo que facilita el acceso a las prestaciones sin tener que recurrir a documentación en papel.

Además, el sistema permite consultar la información del médico de cabecera registrado y acceder a un apartado con datos útiles para situaciones de emergencia.

Cómo funciona la plataforma digital de PAMI

Mi PAMI está disponible para celulares y también cuenta con herramientas de autogestión a través del sitio oficial del organismo. Desde allí, los afiliados pueden buscar el trámite que necesitan mediante un buscador unificado que reúne las distintas gestiones disponibles.

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de seguir el estado de un expediente. Ingresando el número de trámite asignado, el sistema muestra la evolución de la gestión y su actualización en tiempo real.

También incorpora un sistema para solicitar turnos en las agencias de PAMI cuando el trámite requiere atención presencial.

La cartilla médica y la credencial digital

Uno de los servicios más consultados es la cartilla médica digital. Esta herramienta permite encontrar médicos, centros de salud y otros prestadores habilitados dentro de la cobertura de PAMI. La búsqueda puede realizarse por especialidad, nombre del profesional, institución o ubicación cercana al domicilio del afiliado. Así, toda la red de atención queda centralizada en una única plataforma para facilitar las consultas.

Desde la aplicación podés consultar recetas, órdenes médicas y turnos fácilmente.

Por otra parte, la credencial del afiliado se encuentra disponible en formato digital desde la aplicación. En caso de necesitar una versión en papel, el sistema ofrece la posibilidad de generar una credencial provisoria para descargar e imprimir.

Cómo registrarse en Mi PAMI

El registro se realiza una sola vez. Después de completar ese paso, el ingreso a la plataforma se hace utilizando el número de CUIL y una contraseña personal.

Para crear la cuenta es necesario contar con el DNI, el número de trámite del DNI tarjeta —compuesto por 11 dígitos—, informar el sexo tal como figura en el documento y completar el CUIL.

PAMI también aclara que algunos usuarios que utilizaban versiones anteriores de la plataforma podrían tener que registrarse nuevamente, ya que las credenciales de acceso previas no siempre son compatibles con el sistema actual.