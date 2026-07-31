El trámite cambia según la orden la dé el médico de cabecera.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que necesiten un traslado programado en ambulancia deben seguir un procedimiento específico según quién haya emitido la orden médica y si el viaje requiere o no la presencia de un profesional durante el traslado. La obra social estableció distintos circuitos administrativos para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con documentación y plazos que es importante cumplir para acceder al servicio.

Cómo solicitar un traslado si la orden la hizo el médico de cabecera

Cuando el traslado programado en ambulancia no requiere acompañamiento médico y fue indicado por el médico de cabecera, el trámite comienza con la entrega de la orden médica y el número de solicitud correspondiente.

Con esa documentación, el afiliado debe pedir primero el turno con un prestador de la cartilla de PAMI. Una vez confirmada la fecha y el horario de la consulta o estudio, el siguiente paso es coordinar el traslado telefónicamente. La gestión debe realizarse entre las 7 y las 15 y con una anticipación de hasta dos días hábiles antes del turno.

Qué cambia si el traslado necesita un médico a bordo

Si el estado de salud del afiliado requiere viajar con un profesional médico en la ambulancia, el procedimiento suma algunos requisitos. Además de la orden médica, será necesario presentar la solicitud del traslado y un resumen actualizado de la historia clínica. Luego de obtener el turno con el prestador correspondiente, el afiliado o una persona autorizada deberá acercarse al área de Prestaciones Médicas de la Unidad de Gestión Local (UGL) para solicitar la autorización del servicio.

Ese trámite presencial debe realizarse, como mínimo, dos días hábiles antes de la fecha prevista para la atención médica.

Qué hacer cuando la indicación proviene de un médico especialista

El circuito también cambia cuando la prescripción fue realizada por un médico especialista y no por el médico de cabecera. En los casos en que el traslado no requiere médico durante el viaje, el afiliado debe concurrir primero a su agencia de PAMI para que el traslado quede registrado en el sistema. Recién después podrá gestionar el turno con el prestador de la cartilla y comunicarse para coordinar la ambulancia dentro del plazo previsto.

Si el traslado necesita médico, hay que sumar historia clínica.

Si el especialista indica que el traslado debe realizarse con asistencia médica, será necesario reunir la orden, la solicitud del traslado y el resumen de la historia clínica. Tras obtener el turno, el trámite finalizará de manera presencial en la UGL, donde se coordinará la prestación del servicio.

Los plazos que hay que tener en cuenta

Más allá del tipo de traslado solicitado, uno de los puntos más importantes es respetar los tiempos establecidos por PAMI. En los traslados sin médico, la coordinación telefónica debe hacerse hasta dos días hábiles antes del turno. Cuando el servicio requiere acompañamiento médico, la autorización presencial en la Unidad de Gestión Local también debe gestionarse con esa misma anticipación.