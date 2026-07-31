Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
El Banco Nación actualiza hoy, viernes 31 de julio, la cotización del dólar oficial con una compra en $1460 y una venta en $1510, lo que representa una variación negativa del -0,33%.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 31 de julio a $1545 para la compra y a $1565 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
El mercado de contado con liqui (CCL) se actualiza este viernes 31 de julio con una cotización de $1560.9364 para la compra y $1568.638 para la venta, lo que representa una variación de -0,83% en la presente actualización.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
En el mercado de bonos, la atención se concentra en el dólar bolsa, que en esta actualización se negocia con una compra de $1503.1 y una venta de $1507.36. El MEP registra así una variación de -0,92% mientras los inversores reacomodan sus posiciones en los títulos soberanos y siguen de cerca el ritmo de la rueda.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
El dólar oficial se actualiza este viernes 31 de julio con el valor del Banco Nación como referencia: la compra se ubica en $1460 y la venta en $1510, lo que representa una variación de -0,33% en la cotización de la divisa estadounidense.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio
El dólar blue se actualiza este viernes, 31 de julio, en el mercado informal con un precio de $1545 para la compra y $1565 para la venta, lo que representa una variación de -0,32% en la jornada.
Hace 17 horas
Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio
En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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