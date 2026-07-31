Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 31 de julio

En el mercado de bonos, la atención se concentra en el dólar bolsa, que en esta actualización se negocia con una compra de $1503.1 y una venta de $1507.36. El MEP registra así una variación de -0,92% mientras los inversores reacomodan sus posiciones en los títulos soberanos y siguen de cerca el ritmo de la rueda.