ARCA Realizó un importante cambio en los envíos al exterior

ARCA elimina el límite para exportaciones por courier.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó nuevas modificaciones al régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP) o courier, en línea con la política de desregulación del comercio exterior impulsada por el Gobierno nacional.

La principal novedad de la ex AFIP es la eliminación del límite de valor FOB para las exportaciones realizadas bajo este sistema, una medida que apunta a facilitar las ventas al exterior de pequeños exportadores y comercios que operan a través de plataformas de e-commerce.

La decisión quedó plasmada en la Resolución General 5883/2026, publicada el último miércoles en el Boletín Oficial. Según explicó el organismo, los cambios tienen como objetivo simplificar el régimen, reducir costos administrativos y burocráticos, otorgar mayor transparencia al sistema y evitar demoras o gastos imprevistos para los usuarios.

Hasta ahora, el régimen establecía un tope de 3.000 dólares FOB por envío tanto para exportaciones como para importaciones realizadas mediante courier. Con la nueva normativa, esa restricción deja de existir únicamente para las exportaciones, mientras que el límite continúa vigente para las compras realizadas en el exterior.

La flexibilización responde, según los considerandos de la resolución, a un pedido de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y busca favorecer especialmente a emprendedores, pymes y pequeños comercios que comercializan productos en mercados internacionales. Al eliminar el límite de valor por envío, quienes exporten mediante courier ya no deberán fraccionar operaciones para ajustarse al tope anterior, lo que simplifica la logística y mejora la competitividad de las ventas al exterior.

Las otras modificaciones de ARCA para el régimen de envíos

Además de este cambio, ARCA introdujo otras modificaciones al régimen de pequeños envíos. Entre ellas, dejó de exigir la consignación de la posición arancelaria de las mercaderías importadas que se encuentren alcanzadas por las franquicias del sistema. En su lugar, los operadores deberán utilizar un código específico creado por el organismo para este tipo de operaciones.

La resolución también dispone la creación de un micrositio específico dentro del portal de ARCA que concentrará toda la información vinculada a los envíos internacionales y establece nuevos requisitos de documentación y registración para las empresas prestadoras de servicios postales que operan bajo este régimen.

Con estas medidas, el organismo busca agilizar el comercio exterior para particulares y pequeñas empresas, reducir la carga administrativa y facilitar tanto las exportaciones como las importaciones realizadas a través de servicios de courier.