A qué hora es la cadena Nacional de Milei

A qué hora es la cadena Nacional de Javier Milei

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves para dar detalles sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que busca modificar la capacidad de intervención de la máxima institución en situaciones claves como la emisión, las tasas de interés y el tipo de cambio.

¿A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei?

El vocero presidencial Adrian Ravier detalló que la cadena nacional del Presidente comenzará el jueves 30 de julio a las 20 hs. El objetivo es aprovechar la franja prime time de la televisión, con la que ha intentado hacer en otras ocasiones.

El Presidente hablará en cadena nacional este jueves desde las 20 hs

"Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la carta orgánica atacan a este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", sostuvo el vocero presidencial.

Si bien el jefe de Estado es conocido por manifestarse a través de X (antes Twitter) o en medios de comunicación, no utiliza con frecuencia las cadenas nacionales. La última vez que Milei realizó una fue en marzo de este año, cuando celebró el fallo de la justicia estadounidense a favor de Argentina, frente al reclamo de bonistas privados en la causa de estatización de YPF.

Qué plantea la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Por ahora solo se conocen algunos adelantos sobre la reforma que busca el Ejecutivo en el Banco Central. Según adelantó el propio mandatario nacional, el punto más clave será la prohibición a la emisión por parte del BCRA hacia el Estado.

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", adelantó a comienzos de julio Milei en declaraciones a Neura.

La modificación sobre la entidad, que Milei prometió cerrar durante su campaña, busca que el Banco Central solo se encargue que no se dispare la inflación. Es decir, le quitaría todos los objetivos determinados en el artículo 3 de la Carta Orgánica del 2012 y conservaría solo el rol de preservación del valor de la moneda.

El cambio llevaría a que el Tesoro no pueda ofrecer asistencia mediante emisión monetaria; incluso dispone penalizaciones. Ante el eventual cambio, los especialistas recuerdan que la Carta Orgánica actual posee un límite para el financiamiento de Tesorio de un 10% de la recaudación y un 12% de la base monetaria. Al tiempo que advierten que la ausencia de financiamiento podría llevar a una falta de liquidez, algo que sucedió durante la Convertibilidad de los 90 y llevó a emitir cuasimonedas.