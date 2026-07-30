Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 30 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy, jueves 30 de julio, no hay pagos programados para jubilados, pensionados ni titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El calendario de cobros de julio 2026 finalizó ayer, miércoles 29 de julio, con las últimas acreditaciones para jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo (Plan 1).

Los beneficiarios que aún no hayan cobrado deben consultar en su terminal bancaria o en Mi ANSES, pero el organismo no tiene previsto depósitos para hoy. Las asignaciones de pago único (nacimiento, adopción, matrimonio) y la Asignación por Maternidad continúan disponibles hasta el 10 de agosto, pero no se escalonan por DNI.

Recordá que los fines de semana y feriados no hay acreditaciones. El próximo mes, agosto, tendrá su propio calendario que ANSES publicará en los próximos días.