EE.UU. e Irán mantienen contactos mientras se recrudece la ofensiva en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles después de que Irán reivindicara un ataque con misiles balísticos contra una base con presencia militar estadounidense en Jordania. Las fuerzas jordanas aseguraron haber interceptado cinco proyectiles, mientras que Estados Unidos afirmó haber neutralizado otros misiles iraníes dirigidos a sus bases en la región. En paralelo, Washington y Arabia Saudita lanzaron bombardeos contra milicias proiraníes en Irak, en una nueva fase del conflicto que se profundiza tras el encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, quienes ratificaron su estrategia conjunta para contener a Teherán. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.