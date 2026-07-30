La crisis en Oriente Medio suma un nuevo capítulo de alta tensión. Pakistán aseguró que Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las negociaciones para buscar un alto el fuego, pese a la reanudación de las hostilidades. En las últimas horas, Washington lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que dejaron al menos tres muertos en la isla de Qeshm, mientras Jordania informó haber interceptado cinco misiles atribuidos a Irán. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó haber presionado al presidente Donald Trump para reactivar los ataques y reiteró que el objetivo común es impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
EE.UU. e Irán mantienen contactos mientras se recrudece la ofensiva en Medio Oriente
Pakistán confirmó que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra. En paralelo, continúan los ataques estadounidenses sobre territorio iraní.
Hace 1 hora
Trump dice que golpeará "con fuerza" a Irán tras ataques contra bases de EE.UU.
El presidente norteamericano prometió duras represalias luego de una serie de bombardeos sorpresa en la región. En respuesta, fuerzas de Washington y Arabia Saudita atacaron posiciones proiraníes en Irak, dejando al menos 20 muertos.
La frágil calma en Oriente Medio volvió a quebrarse de forma drástica tras una nueva ola de ataques cruzados entre Estados Unidos, sus aliados regionales e Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una severa advertencia al régimen de Teherán al prometer una "brutal paliza" y asegurar que su administración "golpeará muy duro" en respuesta al ataque sorpresa con misiles lanzado durante la noche contra activos e instalaciones de las tropas estadounidenses desplegadas en Jordania.
Hace 1 hora
Irán ataca buques en Ormuz, Trump promete represalias y bombardea milicias en Irak
La breve suspensión de los bombardeos parece haber terminado. Irán anunció ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a una base de EE.UU. en Jordania. Estados Unidos, en tanto, ya respondió contra sus aliados en Irak y amenaza con mayores represalias. La guerra se reanuda y el precio del petróleo vuelve a aumentar.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles después de que Irán reivindicara un ataque con misiles balísticos contra una base con presencia militar estadounidense en Jordania. Las fuerzas jordanas aseguraron haber interceptado cinco proyectiles, mientras que Estados Unidos afirmó haber neutralizado otros misiles iraníes dirigidos a sus bases en la región. En paralelo, Washington y Arabia Saudita lanzaron bombardeos contra milicias proiraníes en Irak, en una nueva fase del conflicto que se profundiza tras el encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, quienes ratificaron su estrategia conjunta para contener a Teherán. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Hace 1 hora
EEUU ataca Irán mientras la guerra arrastra a más países
FOTO DE ARCHIVO. Una mujer camina cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, en un edificio de Teherán, Irán
Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques en Irán el miércoles, según informó el ejército estadounidense, lo que intensificó aún más una guerra que ya dura cinco meses y que se estaba extendiendo más allá de sus frentes principales para involucrar a otros países de la región.
Hace 16 horas
Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita se sumó a los ataques
Hasta ahora los países árabes se habían mantenido al margen de los ataques, a pesar de haber sufrido embates iraníes en algunas partes e sus territorios. El ataque conjunto de Arabia Saudita y Estados Unidos fue a una milicia pro iraní en Irak.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
Hace 19 horas
El petróleo se dispara más de un 7% y supera los US$ 90 tras amenazas de EE.UU. a Irán
El Brent reacciona con fuertes alzas al ataque con misiles en Jordania y las promesas de represalia de Donald Trump. La escalada en los combustibles agrega presión e incertidumbre horas antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
07:05 | 28/07/2026
Negociaciones: Trump y Netanyahu en EE.UU. y una nueva propuesta para pacificar Ormuz
El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.
15:24 | 27/07/2026
Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán
El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
12:46 | 27/07/2026
EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones
Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.
10:11 | 26/07/2026
Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"
Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU.
00:05 | 26/07/2026
La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor
Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril.
10:47 | 25/07/2026
Escala el conflicto entre EE.UU. e Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global.
19:34 | 24/07/2026
Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque
La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.
16:07 | 24/07/2026
Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra
El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China
07:36 | 24/07/2026
La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero
Washington encadenó trece noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. Teherán reportó nuevos muertos y heridos, mientras el conflicto impacta en el mercado petroleo y se expande a otros países del Golfo.
18:33 | 23/07/2026
Más de 3 mil colonos irrumpieron en Al Aqsa y crecen las denuncias contra Israel
El ministro ultraderechista de Israel Itamar Ben Gvir ingresó a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, junto a cientos de israelíes, y volvió a desafiar el histórico acuerdo vigente en la ciudad. Organizaciones palestinas denunciaron un plan de Israel para avanzar sobre el control del sitio sagrado de la comunidad musulmana.
17:33 | 23/07/2026
Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel
A un día del anuncio del pacto nuclear civil entre EE.UU. y Arabia Saudita, Donald Trump fijó una condición clave ligada a los Acuerdos de Abraham.
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