Trump dice que golpeará "con fuerza" a Irán tras ataques contra bases de EE.UU.

La frágil calma en Oriente Medio volvió a quebrarse de forma drástica tras una nueva ola de ataques cruzados entre Estados Unidos, sus aliados regionales e Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una severa advertencia al régimen de Teherán al prometer una "brutal paliza" y asegurar que su administración "golpeará muy duro" en respuesta al ataque sorpresa con misiles lanzado durante la noche contra activos e instalaciones de las tropas estadounidenses desplegadas en Jordania.

En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, el mandatario estadounidense remarcó la gravedad del episodio en suelo jordano, donde las defensas aéreas apenas contaron con unos minutos para intentar interceptar los proyectiles. La incursión contra las posiciones norteamericanas se enmarcó en una serie de acciones coordinadas por milicias aliadas a Teherán en distintos puntos de la región, en represalia por los bombardeos previos ejecutados por Washington. "Los vamos a golpear con fuerza. Van a recibir una paliza. Las milicias que apoyan a Irán en la región son un cáncer para el mundo", afirmó Trump.

Fuerzas armadas de Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron bombardeos de represalia en territorio iraquí contra posiciones del Frente de Movilización Popular (FMP), la alianza paramilitar proiraní integrada al ejército de Irak. Las incursiones, que según la Casa Blanca fueron coordinadas con el gobierno de Bagdad, dejaron un saldo preliminar de al menos 20 combatientes muertos y 32 heridos, tras haber sido acusadas por el reino saudí de atentar contra sus instalaciones petroleras.

En paralelo, medios estatales de Teherán reportaron bombardeos estadounidenses sobre una ciudad ubicada en el noroeste de Irán, confirmando la reactivación directa de las acciones militares sobre la superficie del país persa. Los bombardeos dejaron al menos 20 muertos y 32 heridos en las filas de las milicias proiraníes, en respuesta a las incursiones contra bases norteamericanas e infraestructura petrolera.

A pesar de la retórica belicista y el despliegue militar en marcha, la administración norteamericana mantendrá activas las vías diplomáticas. Donald Trump confirmó que autorizó a su equipo de negociadores a dar continuidad a las conversaciones de alto nivel con los representantes del gobierno iraní para evaluar una salida al conflicto. Por su parte, la diplomacia de Teherán ratificó esta misma semana su disposición a frenar de forma inmediata las incursiones contra los activos e intereses estadounidenses en Medio Oriente, siempre y cuando Washington sostenga de manera efectiva la suspensión total de los bombardeos sobre su territorio.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.