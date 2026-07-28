Así es la peculiar mansión de Moria Casán en Parque Leloir

La mansión de Moria Casán en Parque Leloir.

Moria Casán decidió convertir su residencia en Parque Leloir, Ituzaingó, en un verdadero santuario personal que combina arte, diseño y naturaleza. La mansión cuenta con aproximadamente 300 metros cuadrados cubiertos y un entorno verde que abarca otros 700 metros cuadrados, creando un espacio ideal para desconectarse sin alejarse de Buenos Aires.

Distribuida en dos plantas, la casa destaca por sus ambientes amplios que reciben una gran cantidad de luz natural, además de mantener una fuerte conexión visual y física con el jardín. Desde afuera, la vivienda muestra un perfil discreto, con senderos vegetales, áreas para descansar y una decoración que mezcla colores intensos, estampados animal print y muebles de estilos variados que reflejan la personalidad única de la actriz.

El lugar elegido por Moria no fue casual: Parque Leloir se caracteriza por su tranquilidad, calles sinuosas y una abundante vegetación que aportan privacidad y un ambiente de retiro. En ese marco, la piscina exterior se convierte en uno de los espacios más destacados, con una posible climatización y caída de agua, rodeada de palmeras y plantas ornamentales que invitan a disfrutar al aire libre en un entorno relajante y exclusivo.

Las particularidades de la casa de Moria Casán

Sin dudas, el living es el corazón artístico de la mansión. Moria lo diseñó como si fuera una escenografía, con diferentes puntos de luz estratégicamente ubicados para resaltar cuadros, esculturas y objetos que forman parte de su colección personal. Entre ellos se destacan figuras de animales, piezas con colores vibrantes y numerosos duendes que aportan un toque mágico y personal.

La decoración no responde a un único estilo o corriente, sino que refleja la acumulación de objetos por afinidad personal, recuerdos y el impacto visual que generan. Incluso algunas piezas con formas de animales están exhibidas en el techo, lo que aporta un sello distintivo y original a su hogar.

La vivienda cuenta con más de 1.000 metros cuadrados entre espacios verdes y cubiertos.

La advertencia que le hizo Moria Casán a la madre de Wanda Nara en vivo

Durante una transmisión en vivo de La Mañana de Moria (El Trece), Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, sorprendió al anunciar que muy pronto comenzará una nueva etapa laboral frente las cámaras. En medio de la conversación, Moria Casán la interrumpió para hacerle una advertencia en vivo: "Pero escuchame una cosa, reina. Nora, ahora vas a tener tu streaming y agarrate porque ahora no es solamente streaming, están las redes, todo se magnifica”.

Asimismo, continuó: “Fijate, ahora que vas a tener un stream, a esta altura de la vida, cuando sos la madre de las mujeres más mediáticas de este país, vas a ver lo que van a hacer las críticas. Vas a tener gente a favor, pero agarrate con lo que te va a pasar”. Finalmente, el diálogo concluyó con una invitación de Nora Colosimo a Moria: “¿Y vos vendrías a panelear un día conmigo? ¿Vendrías a panelear acá un día conmigo?”. A lo que Moria respondió: “Con mucho gusto”.