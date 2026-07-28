Ni marcas caras ni pantalla frágil: el precio del legendario celular de Nokia que dura días prendido y es furor

Fuente: Pocket-lint.

En medio de tanto lanzamiento con cámaras triples, pantallas gigantes y baterías que apenas aguantan un día, el Nokia 106 juega otro partido: nada de apps, nada de redes, nada de notificaciones. Solo llamar, mandar SMS y no depender del cargador cada dos por tres. Y en julio de 2026 se convirtió en el modelo más vendido de la marca en Mercado Libre.

Qué trae el Nokia 106

El equipo es chico, liviano y pensado para durar, con una carcasa de policarbonato que aguanta mejor los golpes que un frente de vidrio.

Entre sus funciones más buscadas aparecen:

Linterna LED para cortes de luz o pasillos oscuros

para cortes de luz o pasillos oscuros Radio FM

El clásico juego Snake

Soporte Dual SIM

No tiene pantalla táctil, cámara, WiFi ni Bluetooth, así que no compite con un teléfono inteligente. Directamente juega en otra categoría.

Cuánto cuesta el Nokia 106 en Argentina

En tiendas oficiales de Mercado Libre, el precio de lista va de $57.000 a casi $90.000, aunque hay ofertas que lo bajan a $54.000 y vendedores sin tienda oficial que lo ofrecen desde $27.000. Como siempre con este tipo de publicaciones, conviene desconfiar de precios demasiado bajos y chequear vendedor y garantía antes de comprar.

Una batería que se banca semanas

Acá está su verdadero as bajo la manga: con 800 mAh y batería removible, el Nokia 106 promete hasta 5 semanas en espera y 10 horas de conversación continua. La razón es simple: no gasta energía en procesos ocultos ni conexiones permanentes, como sí hace cualquier smartphone moderno.

Para quién tiene sentido comprarlo y con qué tener cuidado antes de comprar

No es un capricho retro. Sirve como primer celular para chicos, como equipo simple para adultos mayores que no quieren pelearse con gestos y menús, o como segundo aparato para desconectar un rato del teléfono principal.

Hay una letra chica importante: las versiones que circulan en Mercado Libre suelen ser 2G, y las operadoras vienen apagando esas redes de a poco. Antes de pagar, conviene verificar si el vendedor ofrece la versión 4G, para no terminar con un celular sin señal en un par de años.