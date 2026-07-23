WhatsApp cambia para siempre: cuáles son las nuevas funciones de Meta y cómo usarlas en todos tus dispositivos

WhatsApp ya no es solo una app del celular. Meta viene empujando la expansión del servicio hacia tabletas, computadoras y autos desde hace tiempo, y esta tanda de actualizaciones consolida ese movimiento de forma concreta. Eso es lo que intentan resolver estas cuatro funciones que llegan de forma simultánea.

Registro directo en iPad, sin necesitar el teléfono

Esta es la novedad más significativa para los usuarios de Apple. Hasta ahora, usar WhatsApp en el iPad requería tener un iPhone vinculado y la cuenta creada desde el celular. Ahora se puede registrar una cuenta de WhatsApp directamente en la app del iPad, configurar el perfil y empezar a usar el servicio sin necesidad de un teléfono. Es el mismo modelo que usa WhatsApp en computadoras, llevado a la tableta.

CarPlay y Android Auto completamente renovados

La integración con los sistemas de entretenimiento del auto también recibió una actualización profunda. Ahora se pueden escuchar y responder mensajes, hacer llamadas, ver el historial de llamadas y acceder a los contactos favoritos, todo de forma manos libres directamente desde la pantalla del auto. Antes la integración era más limitada y con menos opciones; la versión renovada lleva la experiencia mucho más cerca de lo que ofrecen otras apps de comunicación en CarPlay.

PDFs editables dentro del chat, con Adobe

Una de las funciones más útiles para el trabajo cotidiano. Ahora se pueden abrir PDFs directamente en WhatsApp sin descargarlos, y hacer ediciones ligeras como resaltado y anotaciones directamente en el chat. La función está disponible en la versión web y de escritorio de WhatsApp y funciona en colaboración con Adobe Acrobat, lo que le da un respaldo técnico sólido para el manejo de documentos.

Compartir música al estado desde Spotify y Apple Music

La cuarta novedad es más social. Ahora se puede compartir una canción directo desde Apple Music o Spotify al Estado de WhatsApp con un par de toques, para que los contactos vean qué estás escuchando en ese momento. Es una función que ya existe en Instagram Stories y que ahora llega al Estado de WhatsApp, sumando una capa de expresión personal que el formato no tenía hasta ahora.