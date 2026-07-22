Cómo frenar el scroll infinito: el cambio de hábito en tu celular para recuperar la concentración diaria

Fuente: La Sexta.

La situación es más común de lo que parece. Más de la mitad de los usuarios reconoce haber sentido efectos adversos como cansancio, ansiedad o culpa tras pasar demasiado tiempo deslizando en sus celulares, e incluso el 28% asegura que hace disminuir su capacidad creativa. El uso frecuente del scroll infinito puede favorecer una preferencia por estímulos breves y constantes, lo que dificulta mantener la atención en tareas largas, aunque eso no significa que la capacidad de concentración se pierda de forma permanente.

Paso 1: entender por qué abrís el celular

Antes de cambiar cualquier ajuste, vale la pena preguntarse qué rol cumple el celular en la rutina diaria. "Cuando queremos dejar un hábito, primero hay un momento de reflexión y después hay que empezar a tomar medidas", señala Aurora Gómez, psicóloga especializada en comportamientos digitales. La pregunta clave es si el uso de las redes cubre una necesidad real o funciona como una respuesta automática al aburrimiento o la incomodidad.

Paso 2: desactivar notificaciones y quitar el sonido

Las notificaciones son interrupciones programadas. Cada alerta que llega rompe el hilo de atención y obliga al cerebro a reenfocarse, lo que tiene un costo cognitivo real. Desactivar las notificaciones no esenciales y quitarle el sonido al celular durante las horas de trabajo o estudio reduce drásticamente las aperturas automáticas e involuntarias.

Paso 3: sacar las apps de la pantalla principal

Quitar los accesos directos de las redes sociales de la pantalla principal del celular reduce las aperturas automáticas. Si para abrir Instagram o TikTok hay que buscarla en el listado de apps, ese pequeño obstáculo es suficiente para cortar el patrón reflejo de abrirlas sin razón específica. La fricción mínima que genera ese cambio reduce significativamente el número de sesiones.

Paso 4: configurar límites de uso

Tanto Android como iPhone tienen herramientas nativas para poner topes de tiempo por aplicación. En Android, Ajustes → Bienestar Digital y control parental → elegí la app y asigná un límite diario. En iPhone, Ajustes → Tiempo de uso → Límites de aplicaciones. Una vez alcanzado el tiempo configurado, la app se bloquea temporalmente y muestra una pantalla de advertencia. Se puede ignorar el tope, pero el aviso crea un punto de pausa consciente que interrumpe el automatismo.

Paso 5: cambiar cómo se ve el contenido

Algunas plataformas permiten ajustar el tipo de contenido que aparece en el feed. Usar feeds cronológicos en lugar de los algorítmicos, marcar publicaciones como "No me interesa" y dejar de seguir cuentas que ya no aportan valor reduce el peso de las recomendaciones y construye un entorno digital más acotado. Usar las versiones web de las redes en lugar de las apps móviles también puede disminuir el tiempo de permanencia, ya que suelen ser menos intuitivas y generan más pausas naturales.

Cuánto tarda en notarse la diferencia

Los cambios no son inmediatos, pero sí acumulativos. Algunas personas notan mejoras después de unos días reduciendo las interrupciones, mientras que otras requieren varias semanas para consolidar nuevos hábitos de atención. Leer durante periodos prolongados, practicar técnicas como Pomodoro y minimizar las distracciones digitales son estrategias complementarias que fortalecen la concentración. El objetivo no es eliminar las redes, sino recuperar el control sobre cuándo y por qué se las usa.