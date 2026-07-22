Entradas para No Te Va Gustar en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca

No Te Va Gustar lanza una súper gira.

No Te Va Gustar atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras continúa presentando su último trabajo discográfico, Florece en el Caos, la banda uruguaya sigue expandiendo su gira por la Argentina y acaba de sumar dos nuevos conciertos en el conurbano bonaerense, una región que ocupa un lugar especial en su historia por el vínculo construido con el público a lo largo de más de tres décadas.

La actualidad del grupo también está marcada por la cercanía de un aniversario significativo. El próximo 25 de junio, NTVG celebrará 33 años de trayectoria, un recorrido que la consolidó como una de las bandas más influyentes del rock iberoamericano. En ese contexto, el conjunto mantiene una intensa agenda de presentaciones y suma nuevos proyectos que reflejan la vigencia de una propuesta artística que continúa convocando a miles de seguidores.

Fechas de No Te Va Gustar en Argentina 2026

30/07 – Pergamino – New Park

31/07 – San Luis – Roma Multiespacio

01/08 – Mendoza – Arena Maipú Stadium

02/08 – San Juan – Estadio Aldo Cantoni

10/09 – Gualeguaychú – Polideportivo Municipal

12/09 – Rosario – Anfiteatro Municipal

15/09 – Reconquista – Club Platense

16/09 – Posadas – UMMA

18/09 – Resistencia – Gala Convenciones

19/09 – Paraná – Hierlam

20/09 – Rafaela – Sala 9 Multiespacio

22/09 – Santiago del Estero – Sky Club

24/09 – Jujuy – Centro Cultural Manuel Belgrano

25/09 – Salta – Estadio Delmi

26/09 – Tucumán – Club Central Córdoba

27/09 – La Rioja – M&M

Nuevos shows en el conurbano bonaerense para noviembre:

21/11 – Villa Ballester – Club Alemán (junto a Los Pérez García)

22/11 – Quilmes – QAC Estacionamiento (junto a Cruzando el Charco)

Entradas para No Te Va Gustar en Argentina 2026

Las entradas para No Te Va Gustar se pueden adquirir por la página oficial notevagustar.com (desde allí los links de referencia para cada ciudad).

Nuevo álbum de No Te Va Gustar

El nuevo álbum ocupa un lugar central en cada presentación, aunque el repertorio también incluye aquellas composiciones que convirtieron a No Te Va Gustar en una referencia del rock rioplatense. Esa combinación entre material reciente y canciones históricas permite que convivan distintas generaciones de seguidores en cada concierto, reafirmando la vigencia de una banda que logró renovarse sin perder su identidad.

La banda pasa un gran momento.

A este gran presente artístico se suma otro acontecimiento especial: el lanzamiento de la versión 2026 de Cielo de un solo color, la canción que desde hace más de veinte años acompaña a la Selección Uruguaya y que se transformó en un auténtico himno popular. En la previa de un nuevo Mundial, No Te Va Gustar presentó una renovada interpretación junto a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina, reuniendo a diferentes generaciones de la música uruguaya en una producción cargada de identidad.

La presentación oficial se realizó en el estudio Elefante Blanco, en Montevideo, en un encuentro que reunió a los artistas con futbolistas de la actual Selección Uruguaya y referentes históricos de la Celeste. Música, emoción y camaradería marcaron una jornada que volvió a demostrar la dimensión cultural de una canción que trasciende el deporte y que continúa uniendo generaciones. Con una gira en constante crecimiento, un nuevo disco y un aniversario histórico en el horizonte, No Te Va Gustar reafirma un presente de enorme vitalidad tanto arriba de los escenarios como en la escena musical de la región.