Formación y compromiso con la salud pública: el HAC de Formosa abrió las inscripciones para las residencias 2026

Con el fin de garantizar una formación profesional interdisciplinaria y con enfoque social, el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón" (HAC) de Formosa abrió la inscripción para las Residencias 2026 para su incorporación al sistema sanitario y presencia territorial.

La convocatoria contempla 34 vacantes distribuidas en 14 especialidades, en el marco de una política de formación de recursos humanos que apunta a fortalecer la calidad de la atención y garantizar que la población cuente con profesionales capacitados en áreas estratégicas de la salud.

Más allá de la capacitación técnica, el sistema de residencias constituye una herramienta para formar especialistas con una mirada integral sobre la salud pública, preparados para responder a las necesidades de la comunidad y trabajar de manera articulada dentro del sistema sanitario provincial.

Formación con compromiso social

En ese sentido, las residencias permiten que los profesionales adquieran experiencia en un hospital de alta complejidad mientras participan activamente en la atención de pacientes, que integrarán equipos interdisciplinarios y así fortalecer una formación basada en la práctica cotidiana y el servicio a la población.

La convocatoria incluye vacantes para Cardiología (4), Clínica Médica (4), Kinesiología (4), Terapia Intensiva de Adultos (4), Cirugía General (3), Diagnóstico por Imágenes (2), Infectología (2), Nefrología (2), Oncología Clínica (2), Traumatología (2), además de Anatomía Patológica (1), Endocrinología (1), Gastroenterología (1), Neumonología (1) y Urología (1).

Inscripciones y examen de ingreso

El examen de ingreso se realizará el martes 4 de agosto de 2026, a las 8.30, en el Salón de Conferencias del Hospital de Alta Complejidad. Los interesados pueden solicitar información sobre los requisitos de inscripción y la documentación necesaria a través del Departamento de Docencia e Investigación del HAC, comunicándose a los teléfonos (0370) 444-3610, internos 441, 442 o 113, o mediante el correo electrónico [email protected].

Con esta nueva convocatoria, el Hospital de Alta Complejidad busca consolidar la formación de especialistas que, además de adquirir excelencia profesional, contribuyan al fortalecimiento del sistema público de salud y a una atención de calidad para toda la comunidad formoseña.

Formosa apuesta al acceso a la salud pública con tecnología

A contramano de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional, la provincia de Formosa sostiene una estrategia de inversión en salud pública centrada en garantizar el acceso equitativo en todo su territorio. Desde el Hospital Distrital III de Ibarreta destacaron que frente a los recortes presupuestarios el sistema provincial se blinda mediante herramientas como la conectividad digital y la telemedicina.

Esta infraestructura permite interconectar a los efectores de salud y sostener programas especializados a distancia, y así lograr que los pacientes del interior reciban atención médica de calidad sin sufrir las dificultades, costos y desarraigo que implican los traslados hacia la capital. La operatividad y excelencia del sistema sanitario se apoyan en una articulación permanente con el Ministerio de Desarrollo Humano, organismo encargado de asegurar el abastecimiento técnico y de insumos en la red de hospitales, así como en el compromiso cotidiano del personal médico y asistencial.