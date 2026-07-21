De qué trata "La Odisea" y por qué es un éxito la película de Christopher Nolan

Ben Safdie y Matt Damon en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

La Odisea, la producción dirigida por Christopher Nolan, ha llegado a las salas de cine marcando un hito en la cartelera a nivel mundial, pues en su primer fin de semana recaudó 264 millones de dólares. El cineasta británico regresa a la gran pantalla para cumplir un anhelo de casi dos décadas: trasladar el mito homérico a un espectáculo visual sin precedentes. Filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, un logro técnico inédito en la historia de la industria, la cinta reimagina la travesía antigua combinando secuencias de acción impactantes con una profunda exploración sobre el trauma bélico y la condición humana.

La travesía de Odiseo y su mirada épica

La trama sigue los pasos de Odiseo (Matt Damon), rey de Ítaca, en su tormentoso regreso a casa tras diez años de combate en la Guerra de Troya. Basada en el poema atribuido a Homero, la historia aborda el cruce por aguas hostiles, el encuentro con criaturas legendarias como el Cíclope Polifemo y la hechicera Circe, y la constante amenaza de deidades caprichosas.

No obstante, el guion de Nolan otorga una dimensión psicológica desgarradora: lejos de presentar una hazaña gloriosa, el filme se enfoca en las secuelas morales del conflicto y el doloroso intento por recuperar un hogar invadido por pretendientes que acechan a su reino y a esposa, Penélope (Anne Hathaway).

En esta reinterpretación, el viaje físico a través del mar Mediterráneo funciona como un espejo del tormento interno del protagonista. Cada monstruo enfrentado y cada tempestad desatada por Poseidón simbolizan las cargas de la culpa, la pérdida de sus camaradas y el insoportable peso de la supervivencia. La película desarma el mito para mostrar a un hombre fracturado, desesperado por reencontrar su humanidad perdida antes de reclamar su trono y su familia.

Escena de "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Films)

Las claves de un fenómeno de taquilla

El rotundo éxito de la película responde a múltiples factores, destacando un elenco estelar pocas veces visto en pantalla. Junto a Damon y Hathaway, la producción reúne a figuras de primer nivel como Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron y Elliot Page, ofreciendo interpretaciones sólidas que elevan el peso dramático de la historia.

A este reparto coral se añade la garantía de convocatoria que representa la firma de Christopher Nolan. Su capacidad para convertir una obra de alta densidad cultural en un evento masivo, sumada a la espectacularidad sonora y la escala visual del formato IMAX, ha convocado a millones de espectadores.