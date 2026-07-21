El picante comentario de Feinmann tras la final del Mundial: "Fafafa de la mala"

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 a manos de España sigue teniendo gran repercusión hasta hoy. Con la desazón aún presente, muchos tejieron una infinidad de teorías conspirativas para tratar de darle una explicación extra-futbolística al resultado, agotadas en su mayoría las razones deportivas.

Desde la presunta intervención de Chiqui Tapia cual Grondona en Italia 1990, hasta un supuesto "castigo" por la bandera de Malvinas mostrada tras la victoria ante Inglaterra. De todo se dijo para intentar esquivarle a la realidad, algo que señaló Eduardo Feinmann este martes en A24, dejando además una frase más que picante contra los "conspiranoicos", aún cuando él también hizo una aseveración extraña apenas 24 horas antes.

La Selección Argentina no pudo quedarse con la Copa del Mundo.

La picante frase de Feinmann contra las teorías de la final

En determinado momento, durante el pase con Pablo Rossi, el reconocido periodista empezó a enumerar algunas de las cosas que se dijeron sobre lo ocurrido en Norteamérica: "Se vendió a la Argentina porque pusieron la bandera de Malvinas. A la Argentina la bajó Trump con Macri, dijo un reverendo pelotudo. Dijo además que quedó afuera Argentina porque el que hizo el gol a los ingleses le prohibieron jugar. A Lautaro". "Le dijeron a Scaloni 'no lo vas a poner'", se sumó su compañero. "A propósito. ¿Por qué? Porque le hizo el gol del triunfo a los ingleses", continuó Feinmann.

"Hay que ser boludo, ¿no? O consumir fafafa de la mala", disparó sin tapujo alguno, despertando la risa de su interlocutor. "El equipo salió a esperar que le hagan un gol. A Argentina la apretaron, al Chiqui Tapia lo apretaron, lo volteron, nos robaron...", reiteró de forma irónica, mofándose de los que sostienen eso. Cabe recordar que el lunes, Feinmann había dejado entrever que había agentes del FBI esperando por "Chiqui" Tapia, algo que habría molestado a los jugadores.