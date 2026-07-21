Quién es la novia de Rosalía: así es Loli Bahía, cómo es su historia de amor

Rosalía atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y también de su vida personal.

Después de un 2025 marcado por el éxito de LUX, el álbum que consolidó una nueva etapa artística en su carrera, Rosalía volvió a ser noticia por su presente sentimental. En los últimos meses, la cantante catalana fue fotografiada en distintas ciudades junto a la modelo francesa Loli Bahía, lo que alimenta los rumores que finalmente terminaron por confirmar una historia de amor.

Las imágenes de ambas caminando de la mano por Madrid, sumadas a las vacaciones compartidas en Río de Janeiro durante las celebraciones de Año Nuevo, terminaron de instalar el romance en la agenda de la prensa del espectáculo internacional. Si bien ninguna de las dos habló sobre la relación, las apariciones fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a interesarse por la mujer que acompaña a una de las artistas más importantes del pop actual.

Cómo comenzó la historia de amor entre Rosalía y Loli Bahía

Los primeros indicios de la relación aparecieron a fines de 2025. Según publicó la revista Hola!, Rosalía y Loli Bahía fueron vistas en noviembre compartiendo una salida con un grupo de amigos en Madrid. En aquella ocasión no hubo demostraciones públicas de afecto, pero las fotografías despertaron las primeras especulaciones.

Un mes más tarde, la cantante viajó a Río de Janeiro para despedir el año y volvió a hacerlo junto a la modelo francesa. Las imágenes registradas por fanáticos en las playas de Ipanema mostraron a ambas compartiendo toda la celebración de Nochevieja.

Uno de los videos más comentados fue el momento en que las dos corrieron tomadas de la mano hacia el mar para recibir el nuevo año. Días después volvieron a ser fotografiadas caminando por las calles de Río, también de la mano, en una escena que terminó de confirmar el vínculo.

La pareja también fue vista paseando por Madrid. Rosalía lucía un vestido lencero rosa, botas negras y un bolso al tono, mientras que Bahía llevaba un look más relajado compuesto por un short negro, una remera blanca y ojotas.

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que conquistó a Rosalía

Detrás del nombre artístico Loli Bahía está Dolores Bahia Roubille, una modelo y actriz francesa de 23 años que se convirtió en una de las figuras emergentes más importantes de la moda internacional.

Nació en Lyon, Francia. Su padre tiene ascendencia española y su madre raíces argelinas, una combinación cultural que también marcó parte de su identidad.

Rosalía y su novia.

Su carrera comenzó de manera temprana. Antes de cumplir los 18 años, participó en el concurso internacional de modelaje Egeri Tour, realizado en su ciudad natal. En octubre de 2018 ganó la final disputada en París y ese triunfo despertó el interés de algunas de las agencias de modelos más prestigiosas de Francia.

El gran salto llegó en 2020, cuando debutó sobre la pasarela de Louis Vuitton, una de las firmas más influyentes de la alta costura. Desde entonces se convirtió en una presencia habitual de las principales semanas de la moda del mundo.

Una de las modelos más cotizadas de la nueva generación

En pocos años, Loli Bahía construyó una carrera de enorme proyección internacional. Desfiló para marcas como Saint Laurent, Celine, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada y Givenchy, además de protagonizar campañas para algunas de las casas de moda más prestigiosas del planeta.

En 2023 fue elegida como embajadora de Yves Saint Laurent Beauty, mientras que en 2024 abrió uno de los eventos más importantes de la industria, el Vogue World, representando a Chanel.

Su crecimiento continuó durante 2025, cuando ocupó un lugar central en el desfile Chanel Cruise 2025 y protagonizó la campaña Chanel No. 5 Fine Jewellery Collection, acompañada por una película dirigida por Gordon von Steiner.

Si bien Rosalía y Loli Bahía mantienen un perfil bajo y evitan hacer declaraciones sobre su vida privada, las apariciones públicas de los últimos meses parecen confirmar que la cantante encontró nuevamente el amor.