El mal momento de Rosalía a días de presentarse en Argentina.

Rosalía enfrenta uno de los momentos más difíciles de los últimos meses tras conocerse la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, más conocido como "Mykee", bailarín que formó parte del reconocido Motomami Tour de Rosalía y también trabajó junto a Rauw Alejandro.

El joven, de 28 años, había sido reportado como desaparecido el domingo en el sur de Florida. Su ausencia movilizó rápidamente a fanáticos de ambos artistas, que difundieron pedidos de ayuda para encontrarlo a través de las redes sociales. Finalmente, la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade confirmó que el cuerpo fue hallado cerca de las vías del tren en la zona de West End, al suroeste de Miami. Según informaron los investigadores, la principal hipótesis es que se trató de un aparente suicidio.

Michael-Anthony Leones Espino, más conocido como "Mykee", fue hallado sin vida a los 28 años.

"Mykee", de ascendencia filipina, había construido una comunidad de casi 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía coreografías, ensayos y momentos de las giras internacionales en las que participó. Su presencia fue una de las más recordadas dentro del universo visual de Motomami, el espectáculo que consolidó a Rosalía como una de las grandes figuras del pop mundial.

Su desaparición había generado una fuerte campaña de búsqueda impulsada incluso por clubes oficiales de fans de la cantante, que pidieron colaboración para localizarlo antes de que se conociera el trágico desenlace.

Polémica con Rosalía en Argentina por un reposteo tras la final del Mundial

Mientras la noticia de la muerte del bailarín conmocionaba a sus seguidores, Rosalía también quedó envuelta en otra controversia, esta vez relacionada con el Mundial. La cantante reposteó en su cuenta oficial de TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que la influencer celebraba el triunfo de España sobre Argentina utilizando como banda sonora "La Perla", una canción del nuevo álbum Lux.

En el clip aparece la frase en inglés "How life sounds now that the perlas have been defeated" ("Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas"), una referencia al título del tema que muchos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia la Selección.

El gesto generó cientos de comentarios en redes sociales. Algunos fanáticos consideraron que Rosalía simplemente compartió un contenido que utilizaba una de sus canciones para celebrar la victoria de su país, mientras que otros cuestionaron que avalara un video de una figura que durante todo el torneo había expresado fuertes críticas hacia Argentina.

La discusión tomó fuerza porque la artista mantiene desde hace años una relación muy cercana con el público argentino y, en distintas oportunidades, expresó su cariño por el país tanto en entrevistas como en sus canciones. En 11 días, más precisamente el 1, 2, 4 y 6 de agosto, la artista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su nuevo tour mundial.

Por el momento, Rosalía no hizo declaraciones públicas sobre la polémica generada por el reposteo ni sobre la repercusión que tuvo entre sus seguidores argentinos. Así, la cantante atraviesa una semana marcada por el contraste entre el dolor por la pérdida de un integrante de su equipo artístico y una inesperada controversia en redes sociales que volvió a colocarla en el centro de la conversación.