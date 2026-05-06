La fuerte denuncia de Rosalía en pleno concierto por acoso cibernético: "Me las mandan"

Rosalía habló sobre las imágenes que recibe en su celular.

Rosalía protagonizó un momento de honestidad durante uno de sus últimos conciertos, en medio de su gira de presentación de su álbum Lux. Antes de dar paso a los primeros acordes de La Perla, una de las piezas más coreadas y populares de su nuevo repertorio, la cantante se tomó un minuto para hablar directamente con su público.

Con la naturalidad que la caracteriza, en un show en Berlín reveló que recibe constantemente fotografías de contenido sexual no solicitadas por parte de hombres desconocidos, una situación que generó reflexión en las redes sociales. La artista explicó que el origen de este acoso parece estar vinculado a una cuestión técnica, aunque el trasfondo es mucho más profundo.

“Confieso que me mandan ‘dick pics’, pero no es que yo las pida, me las mandan porque tengo un número americano y digo: '¿quién sería la que lo tenía antes?'”, relató sobre el escenario. A pesar de intentar buscarle una explicación lógica a través de la herencia de su línea telefónica, la anécdota puso sobre la mesa una problemática que afecta a miles de personas a diario: la recepción de material explícito sin consentimiento.

Este fenómeno es una de las formas más comunes de acoso virtual o ciberacoso. Se trata de una intrusión violenta en la privacidad digital de una persona, donde el agresor utiliza la anonimidad o la distancia que brinda una pantalla para imponer contenido sexual. Es fundamental entender que este tipo de acciones no son "bromas" ni conductas inofensivas; representan una vulneración de la libertad individual y pueden generar sentimientos de inseguridad, asco o vulnerabilidad en quien recibe el mensaje sin haberlo deseado.

Rosalía.

La importancia de generar consciencia sobre el acoso cibernético

La visibilización por parte de una figura de la relevancia global de Rosalía es un paso crucial para desnaturalizar estas conductas. Cuando una referente de su magnitud expone que ni siquiera ella está exenta de este tipo de violencia digital, ayuda a que muchas otras personas identifiquen el acoso como tal y no como una situación que deba normalizarse o tolerarse.

Estar atentos a estas señales es vital para construir espacios digitales más sanos y respetuosos, donde el consentimiento sea la base de cualquier interacción. En medio de una gira que celebra su evolución artística y el brillo de su disco Lux, Rosalía decidió no quedarse solo en el espectáculo y utilizar su plataforma para señalar una realidad incómoda.

Al exponer estos mensajes no deseados, la cantante no solo defiende su propia privacidad, sino que refuerza un mensaje de empoderamiento para sus seguidores: el respeto a la integridad personal debe ser absoluto, tanto en el mundo físico como en el virtual.