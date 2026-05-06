El tango tiene quien lo escriba: el Dúo Prestía-Martínez lanza "Llamarada"

Dúo Prestía Martínez (Foto: @camila_veronph)

En un contexto donde la cultura autogestiva resiste y se reinventa, el Dúo Prestía-Martínez emerge en la escena porteña como una bocanada de aire fresco para el género nacional. Integrado por el cantor Martín Prestía y la pianista Lucía Martínez, la agrupación radicada en la Ciudad de Buenos Aires acaba de presentar su primer EP, titulado Llamarada.

La propuesta del dúo, nacido formalmente en 2025, logra un equilibrio poco frecuente: rescatar la esencia de la época clásica del tango y, al mismo tiempo, apostar por composiciones nuevas escritas en pleno siglo XXI. Con arreglos originales de Martínez, el grupo busca alejarse del museo para proponer un sonido vivo y actual.

Un estreno con identidad

El lanzamiento de Llamarada incluye cuatro canciones y un videoclip del clásico Llamarada pasional, con letra de la inolvidable Tita Merello y música de Héctor Stamponi. Este material no solo refleja el virtuosismo técnico de ambos, sino una sensibilidad social que los posiciona como referentes de la nueva guardia.

Para quienes quieran seguir de cerca esta propuesta que une la academia con el sentimiento popular, el dúo mantiene una presencia activa en redes y plataformas como Spotify y YouTube.

Quiénes son los protagonistas

El proyecto no surge de la nada, sino de la trayectoria sólida de dos músicos comprometidos con el circuito del tango actual: