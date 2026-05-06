El tango tiene quien lo escriba: el Dúo Prestía-Martínez lanza "Llamarada"

En un contexto donde la cultura autogestiva resiste y se reinventa, el Dúo Prestía-Martínez emerge en la escena porteña como una bocanada de aire fresco para el género nacional. Integrado por el cantor Martín Prestía y la pianista Lucía Martínez, la agrupación radicada en la Ciudad de Buenos Aires acaba de presentar su primer EP, titulado Llamarada.
La propuesta del dúo, nacido formalmente en 2025, logra un equilibrio poco frecuente: rescatar la esencia de la época clásica del tango y, al mismo tiempo, apostar por composiciones nuevas escritas en pleno siglo XXI. Con arreglos originales de Martínez, el grupo busca alejarse del museo para proponer un sonido vivo y actual.
Un estreno con identidad
El lanzamiento de Llamarada incluye cuatro canciones y un videoclip del clásico Llamarada pasional, con letra de la inolvidable Tita Merello y música de Héctor Stamponi. Este material no solo refleja el virtuosismo técnico de ambos, sino una sensibilidad social que los posiciona como referentes de la nueva guardia.
Para quienes quieran seguir de cerca esta propuesta que une la academia con el sentimiento popular, el dúo mantiene una presencia activa en redes y plataformas como Spotify y YouTube.
Quiénes son los protagonistas
El proyecto no surge de la nada, sino de la trayectoria sólida de dos músicos comprometidos con el circuito del tango actual:
- Martín Prestía: formado con el maestro Oscar del Río, cuenta con un extenso recorrido en formaciones como la Orquesta Típica Villa Urquiza y la Orquesta Típica Oriyera. Además de ser finalista del prestigioso certamen Hugo del Carril, Prestía es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y docente universitario. Su disco solista Callejón peregrino (2025) ya marcaba el camino de su búsqueda estética.
-
Lucía Martínez: Egresada del Conservatorio Manuel de Falla, es la encargada de la arquitectura musical del dúo. Becada por el Fondo Nacional de las Artes en 2023, ha integrado diversas agrupaciones y actualmente también se desempeña como pianista y arregladora en La Fulana Tango.