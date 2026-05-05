Steam ofrece descuentos de hasta 90% en videojuegos de Paradox: los mejores 5

Fuente: Steam Community.

Paradox Interactive es una de las editoriales más importantes en el género de la estrategia. Con más de 100 títulos en su catálogo a lo largo de casi 25 años, sus juegos cubren historia, fantasía, gestión y ciencia ficción. Todos los precios están en dólares y se puede comprar directamente desde Steam en Argentina.

1. Europa Universalis IV — 90% de descuento (USD 3,49)

El mayor descuento de toda la sale y uno de los juegos más profundos del género. Europa Universalis IV Standard Edition está disponible por solo USD 3,49 en la venta actual. La Starter Edition, que incluye el juego base junto con varios add-ons como The Cossacks, El Dorado y Conquest of Paradise, está en USD 11,99. El juego cubre la historia mundial entre 1444 y 1821: el jugador toma el control de cualquier nación y decide su destino, desde la diplomacia hasta la guerra, la economía y la colonización. Con cientos de horas de contenido, es difícil encontrar mejor relación precio-valor en toda Steam.

2. Stellaris — 75% de descuento (USD 6,99)

El juego de estrategia espacial de Paradox y uno de los mejores exponentes del género 4X. En Stellaris el jugador crea una civilización alienígena desde cero —definiendo su biología, gobierno y filosofía— y la lleva a través de la galaxia explorando, colonizando y negociando con otras razas. Con ocho años encima, el juego base sigue siendo sólido, y montañas de DLC y mods de la comunidad lo convirtieron en una plataforma en sí misma más que en un juego cerrado. Para los que buscan estrategia espacial sin límites, es el punto de entrada ideal.

3. Victoria 3 — 70% de descuento (USD 10,49)

El gran juego político y económico de Paradox, ambientado en la era victoriana. Victoria 3 está al 70% de descuento, disponible por USD 10,49. El jugador conduce una nación entre 1836 y 1936, gestionando industria, comercio, movimientos sociales y relaciones internacionales. Es el juego más reciente de la lista y el más orientado a la simulación económica: elegir entre industrialización rápida o reforma social es tan importante como ganar guerras. Además, el juego base está disponible para jugar gratis este fin de semana.

4. Stellaris: The Machine Age — 40% de descuento (USD 10,49)

El DLC más ambicioso de Stellaris en los últimos años, ahora con descuento durante la sale. The Machine Age introduce una nueva era galáctica donde la tecnología avanzada y la inteligencia artificial definen el destino de las civilizaciones. La expansión se centra en los imperios de las máquinas, permitiendo explorar tecnologías únicas, diseños de naves y dilemas éticos en torno a la IA.

5. Hearts of Iron IV — 70% de descuento (USD 10,49)

El gran juego de la Segunda Guerra Mundial del estudio. Hearts of Iron IV pone al jugador al mando de cualquier nación del período 1936-1945, con control total sobre la producción industrial, el diseño de divisiones, la diplomacia y la conducción de la guerra. Es el más exigente de la lista en términos de curva de aprendizaje, pero también el que más recompensa a quienes se toman el tiempo de aprender sus sistemas. Imprescindible para los fanáticos de la historia militar y la estrategia profunda.