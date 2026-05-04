El caso de Diego Fernández Lima inició un nuevo capítulo este lunes. Es que la Justicia realizó otro allanamiento en la casa de Cristian Graf, principal acusado en la causa que investiga el crimen de su compañero de escuela, ubicada en el barrio porteño de Coghlan y donde aparecieron los restos del joven de 16 años en mayo de 2025 tras más de 40 años de búsqueda.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de gendarmería y, según la abogada del sospechoso, duró "muy pocas horas" en la vivienda de la calle Congreso. Las autoridades policiales procedieron a realizar tareas de rastrillaje con georradar con el objetivo de buscar nuevos elementos, evidencias o restos del joven que desapareció el 26 de julio de 1984 en Villa Urquiza, de donde era oriundo, para comprender cómo murió y estar más cerca de los presuntos responsables de su homicidio

De acuerdo a lo expuesto por la abogada de Graf, Érica Nyczypor, Gendarmería "no encontró nada" e insistió en la inocencia de su defendido Por otro lado, la abogada pidió que las autoridades realicen el mismo procedimiento en la casa lindera a la de Graf porque, según ella, "está vinculada con el hecho".

En diálogo con TN manifestó: "Que también lo hagan en el domicilio de al lado. Sería lógico que si lo están pasando por acá, lo hagan ahí. Se pueden hacer las cosas bien o mal".

Cuál es la situación procesal de Cristian Graf y còmo sigue la causa por el crimen de Diego Fernández Lima

En octubre del año pasado, Cristian Graf fue sobreseído por el juez Alejandro Litvack de su imputación por "encubrimiento del crimen de Diego Diego Fernández Lima". En ese momento, el magistrado consideró que no había elementos suficientes para proceder con la acusación del sospechoso y llevar la instancia a juicio. Sin embargo, luego de conocer dicha resolución la fiscalía liderada por Martín López Perrando y la querella apelaron el fallo cuestionando severamente la decisión de Litvack.

Así la Cámara de Casación desestimó el sobreseimiento porque era "irrisorio" acusar a alguien de encubrimiento cuando los responsables del crimen no están". Por ello, se ordenó una nueva investigación por la muerte de Fernández.

De esta manera, a principios del 2026, el fiscal López Perrando le tomó declaración a Daniela Barreiro, una mujer que vivió en la casa de los Graf por diez años. Barreiro aportó datos relevantes que apuntaron directo contra los padres de Graf. Sostuvo que ambos tenían un "extremo cuidado con el jardín" y sumó que el padre de Cristian tenía una severa adicción al alcohol.

Los camaristas, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini, comunicaron que más allá del tiempo que haya pasado, es necesario encontrar la verdad y resolver cómo ocurrió este crimen. "La renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de Justicia", concluyeron.