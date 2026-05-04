Durante La Noche de Mirtha, hubo un cruce tenso por el uso de lentes inteligentes dentro de la Casa Rosada.

Durante la transmisión de La Noche de Mirtha del sábado 2 de mayo, Juana Viale recibió invitados para compartir en la mesa: Julián Weich, Luciana Geuna, María O’Donnell y el economista Miguel Boggiano.

La charla venía tranquila hasta que el foco de la conversación se fue a la reciente denuncia por presunto espionaje que el Gobierno Nacional presentó contra la periodista Luciana Geuna, tras la emisión de un informe en su programa ¿Y ahora qué? (TN), donde se utilizaron lentes inteligentes para registrar imágenes del interior de la Casa Rosada. Ahí, Geuna comenzó a explicar los pormenores del informe, defendiendo la transparencia de su accionar. "El informe tuvo la mejor intención. De hecho, nosotros avisamos y siempre fue en pasillos públicos, por eso ni se me ocurrió tener una alerta sobre eso, era como un informe de color político", aseguró la periodista.

Por otro lado, luego del escándalo que generaron las filmaciones dentro de la Casa Rosada, y la posterior decisión de prohibir el ingreso a un grupo de periodistas acreditados, Geuna sostuvo que las grabaciones por los pasillos de Balcarce 50 son de espacios de libre circulación y que se realizaron con previo aviso a las autoridades. Además, afirmó que no fue una grabación clandestina.

El tenso cruce entre Julian Weich y Miguel Boggiano

En este contexto, Julian Weich quiso meterse en la charla con su toque de humor para calmar el ambiente: “Si fuera así, qué mala la seguridad de la Casa Rosada. Dijo ‘voy a hacer espionaje’”, afirmó. A lo que el economista libertario advirtió rápidamente: “No, pará, porque no es tan gracioso. Si vos ingresas a la Casa de Gobierno con unos anteojos, no es cómico”. De esta forma, Boggiano se enojó y dejó en claro que no era una situación graciosa y siguió preguntando acerca de sí la periodista había avisado o no del informe que iba a hacer, lo que generó un debate en la mesa. Además, Julián Weich expuso la compleja situación que atraviesa su empresa Conciencia: "Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca, no funciona, se acabó el consumo, no puedo donar la mitad como siempre se hizo durante 15 años”.