Impacto en la Selección Argentina: un gigante de Europa quiere al Cuti Romero después del Mundial 2026

El central albiceleste está en el radar de un gigante del fútbol europeo que quiere llevárselo en el próximo mercado de pases.

A pesar de la floja temporada del Tottenham en la Premier League, con el equipo peleando en los puestos de descenso a falta de tres fechas para el final del campeonato, Cristian Romero se perfila como uno de los futbolistas más pretendidos en el próximo mercado de pases del fútbol europeo, el cual tendrá lugar tras el Mundial 2026. En las últimas horas, trascendió que el defensor central de la Selección Argentina es pretendido por el Barcelona de España, que busca un refuerzo de jerarquía para el plantel dirigido técnicamente por Hansi Flick.

Durante las últimas semanas, distintos medios catalanes habían informado que el entrenador solicitó reforzar dos puestos clave tras la eliminación en la Champions League frente al Atlético de Madrid: el ataque y la zona central de la defensa. En ese contexto, el nombre de Alessandro Bastoni surgió como prioridad, al punto que el club había avanzado en negociaciones y “habrían llegado a poner las cifras sobre la mesa para ejecutar la operación una vez que termine la temporada”. Sin embargo, el panorama cambió de forma abrupta de forma reciente: el zaguero italiano, tras consagrarse campeón de la Serie A con el Inter de Milán, reconsideró su futuro y empezó a inclinarse por continuar en el 'Neriazzurri'.

Este cambio de rumbo obligó al conjunto culé a redirigir su estrategia y, en ese nuevo escenario, poner su mirada en Romero, defensor de la 'Albiceleste' quien ya aparecía en el radar como alternativa. Ahora, con Bastoni fuera de escena, el cordobés pasó a ser el apuntado principal para reforzar la defensa. El interés por él no surge de manera aislada, ya que atraviesa un contexto particular en el elenco inglés con claras señales de desgaste en su relación con la dirigencia y con un equipo que atravesó su peor temporada en año. De hecho, el propio futbolista dejó entrever ese distanciamiento en redes sociales, lo que alimenta la posibilidad de una salida en el próximo mercado de pases.

Su situación contractual también forma parte del análisis: tiene vínculo con los 'Spurs' hasta 2029 y una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros, lo que anticipa que cualquier negociación no será sencilla, especialmente teniendo en cuenta que también despertó el interés de otros clubes importantes como Real Madrid y Manchester United. Desde lo deportivo, en Barcelona consideran que Romero reúne condiciones que encajan con la idea de Flick como la agresividad en la marca, capacidad de liderazgo y experiencia en competiciones de alto nivel. Por eso, ante la caída de la opción Bastoni, su nombre pasó al primer plano dentro de la planificación para la próxima campaña.

La lesión del 'Cuti' Romero, un dolor de cabeza de cara al comienzo del Mundial 2026

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 con la "Albiceleste" de Lionel Scaloni tiene una lesión ligamentaria colateral en su rodilla derecha y se perderá los últimos encuentros de la temporada en el Tottenham mientras el equipo de la Premier League de Inglaterra pelea por no descender en la Premier League. La razón que lo llevó a la enfermería de los "Spurs" fue un choque con su arquero Antonín Kinsky en un duelo ante el Sunderland el pasado 12 de abril.

El 'Cuti' sufrió el pasado 12 de abril una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha; por esta razón, llegará con lo justo al arranque del Mundial.

Los partidos que le quedan al Tottenham para evitar el descenso