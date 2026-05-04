Sin movimiento turístico durante el fin de semana largo: Chaco no alcanzó el 30% de ocupación hotelera

El fin de semana largo por el Día del Trabajador mostró una clara caída en la actividad turística en todo el país. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.066.464 turistas, un 8% menos que en 2025. En el caso de la provincia de Chaco, la ocupación hotelera promedio no alcanzó el 30%, afectada principalmente por las condiciones climáticas adversas en el interior provincial.

El gasto promedio diario en la provincia que gobierna Leandro Zdero se estimó en 75.000 pesos por persona, con una estadía promedio de tres días. La actividad se concentró principalmente en Resistencia y localidades cercanas, donde se desarrollaron propuestas culturales y gastronómicas. Entre ellas, se destacaron peñas folklóricas, ferias regionales, encuentros culturales y la ComicFeria, además de actividades en la Isla del Cerrito.

La tendencia de escapadas cortas se consolidó, con viajes de menor duración y decisiones de último momento. En ese marco, las intensas lluvias fueron el principal obstáculo para que los turistas arribaran a territorio chaqueño, que afectó especialmente a la zona de El Impenetrable. Esta región registró los valores más bajos de ocupación debido a las dificultades de acceso por caminos de tierra, lo que derivó en una ola de cancelaciones de reservas de último momento.

La Región Litoral se posicionó como el área de mayor atractivo, encabezando las estadísticas con un 47% de ocupación gracias a su oferta de naturaleza y cercanía a los centros urbanos. En contraste, el centro-sudoeste tuvo una actividad mucho más moderada, registrando una ocupación de apenas el 20,2%, evidenciando la marcada brecha en la afluencia de visitantes entre las distintas zonas del territorio chaqueño durante este último fin de semana largo.

Fin de semana largo: hubo caídas en todos los rubros

Según un relevamiento de la CAME, viajaron 1.066.464 turistas, un 8% menos que en 2025. El gasto económico directo generado en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras alcanzó los $235.008 millones, pero con un perfil de consumo más concentrado en lo básico y menor inversión en actividades recreativas.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, un 1,6% menos en términos reales que el año anterior, reflejando un consumo más selectivo y contenido. Además, la estadía promedio se redujo a dos noches, un 25,9% menos que en 2025, cuando hubo un día más de feriado. En total, el gasto real fue un 32,9% menor que en el último fin de semana largo de 2024.

El movimiento se concentró en destinos con eventos puntuales, atractivos consolidados o propuestas diferenciales, más que en una distribución homogénea. Por ejemplo, ciudades tradicionales como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura y oferta variada.

Por otro lado, destinos intermedios y emergentes ganaron protagonismo gracias a sus agendas locales. San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en Buenos Aires, o Villa Yacanto y Villa del Dique en Córdoba, se destacaron por ferias, gastronomía y eventos culturales. Asimismo, lugares como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego y el corredor del Alto Neuquén consolidaron su flujo de visitantes con propuestas relacionadas con la naturaleza y la identidad local.

El movimiento aéreo también fue notable: Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos domésticos. Los destinos más elegidos fueron Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta, confirmando que el turismo interno sigue siendo el motor principal, incluso en un contexto económico desafiante.