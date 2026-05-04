5 consejos para elegir tu TV ideal para el Mundial 2026

Fuente: Hiraoka.

Esta es la primera Copa del Mundo con 48 equipos participantes, 16 más que en Qatar 2022, lo que implica más partidos en simultáneo y más horas de transmisión. Elegir bien el televisor ahora puede marcar la diferencia entre ver el partido bien sentado o pelearse con una pantalla que no da la talla. Estos son los 5 factores clave a considerar antes de comprar.

1. El tamaño depende del ambiente, no del gusto

El primer error que comete la mayoría al comprar un TV es elegir el tamaño por preferencia personal sin medir el espacio disponible. La regla general es: a mayor distancia entre el sillón y la pantalla, mayor puede ser el tamaño del televisor. Para livings y espacios amplios, los modelos de 55", 65" o superiores permiten una experiencia inmersiva, especialmente en reuniones de varios espectadores. Para habitaciones o ambientes más reducidos, los modelos de 43" o 50" suelen ser la elección ideal. Un televisor demasiado grande en un espacio chico genera fatiga visual y arruina la experiencia, al igual que uno demasiado pequeño en un living amplio hace que los detalles de la jugada se pierdan.

2. La tecnología de pantalla sí importa

No todos los televisores muestran el fútbol de la misma manera. La tecnología de panel determina la calidad del negro, el brillo, el contraste y la fluidez del movimiento, tres factores críticos para ver un partido en vivo.

LED: la opción más accesible. Buena imagen para ver de día, con buena luz ambiente.

la opción más accesible. Buena imagen para ver de día, con buena luz ambiente. QLED: mejor contraste y colores más vivos que el LED tradicional. Ideal para ver de noche o en ambientes con poca luz.

mejor contraste y colores más vivos que el LED tradicional. Ideal para ver de noche o en ambientes con poca luz. OLED: la mejor tecnología disponible para imagen, con negros perfectos y ángulos de visión amplios. Mayor precio.

Para el Mundial, cualquier panel con resolución 4K UHD es más que suficiente siempre que la señal de transmisión sea de calidad.

3. La tasa de refresco cambia la experiencia del fútbol

Este es el detalle técnico que menos se menciona, pero más impacta al ver deporte en vivo. La tasa de refresco indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en pantalla. Un televisor con 60 Hz puede mostrar ligero efecto de borrosidad en jugadas rápidas o pelotazos largos. Los modelos con 120 Hz o superiores reproducen el movimiento de forma mucho más fluida, lo que hace la diferencia en un partido de fútbol de alta intensidad.

4. Revisá las opciones de financiación antes del precio de lista

En Argentina, el precio de contado rara vez es el único factor relevante. Con la inflación y la volatilidad del poder adquisitivo, las cuotas sin interés pueden ser más convenientes que el precio nominal, especialmente en televisores de gama media-alta. Antes de comparar precios entre tiendas, comparar cuántas cuotas sin interés ofrece cada una puede cambiar radicalmente cuál resulta más accesible. Actualmente, hay propuestas de hasta 20 cuotas sin interés en televisores seleccionados, lo que permite acceder a modelos de mayor tecnología sin impactar el presupuesto de un solo mes.

5. No subestimes las marcas que no conocés

Con la apertura de importaciones de los últimos años, el mercado argentino incorporó marcas nuevas que ofrecen muy buena relación precio-calidad sin el costo del posicionamiento de marca. Antes de descartar un televisor por no reconocer la marca, vale la pena comparar las especificaciones técnicas con modelos equivalentes de marcas más conocidas. En muchos casos, la diferencia de precio no se corresponde con una diferencia real en imagen o funcionalidades, sino con el valor de marca incorporado al precio de lista.