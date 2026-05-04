Bloqueá tu WhatsApp Web en 5 simples pasos: cómo ponerle contraseña

Fuente: La República.

Al activarla, la pantalla queda bloqueada y solo se puede volver a usar ingresando una contraseña que el propio usuario crea. Esta función permite proteger los chats sin necesidad de cerrar sesión de WhatsApp. Es la diferencia entre dejar la puerta abierta y dejarla cerrada con llave mientras te alejás unos minutos.

El paso a paso para activarla

El proceso completo lleva menos de dos minutos y no requiere ninguna app adicional.

Abrí WhatsApp Web en tu navegador con la sesión iniciada. Tocá los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la columna de chats. Seleccioná "Bloqueo de aplicación" en el menú que se despliega. Pulsá "Activar bloqueo de aplicación" y creá tu contraseña. Debe contener como mínimo seis caracteres. Solo se admiten letras, números y signos de puntuación básicos. Elegí el tiempo de inactividad tras el cual la app se bloqueará automáticamente: las opciones son 1 minuto, 15 minutos o 1 hora.

Para bloquear manualmente en cualquier momento, sin esperar el tiempo de inactividad, entrá a Ajustes y seleccioná la opción de bloqueo directo.

Cómo desbloquearla y qué pasa si olvidás la clave

Desbloquear es tan simple como escribir la contraseña cuando la pantalla de bloqueo aparezca. Si el usuario olvida la contraseña, puede cerrar sesión y volver a iniciar desde cero escaneando el código QR con el celular. Eso borra la contraseña anterior y permite crear una nueva en la siguiente sesión.

Un detalle importante antes de usarla

La contraseña funciona solo durante la sesión activa. Si cerrás WhatsApp Web, la próxima vez vas a tener que crear una nueva. No es una contraseña permanente: se genera para cada sesión individualmente. Esto significa que en computadoras propias y de uso exclusivo puede resultar algo repetitivo, pero en dispositivos compartidos es exactamente lo que se necesita.

Cuándo conviene usarla

La función está diseñada para situaciones concretas: oficinas donde varios compañeros comparten escritorio, bibliotecas o universidades con computadoras de uso público, hogares donde la computadora la usan varias personas, y cualquier situación donde necesitás alejarte por unos minutos sin querer cerrar sesión. Esta función resulta especialmente recomendable en oficinas, universidades, bibliotecas o cibercafés, donde se emplean dispositivos compartidos o corporativos.

Vale aclarar que el bloqueo no reemplaza cerrar sesión. Si vas a dejar la computadora por tiempo prolongado o se trata de un dispositivo público, lo más seguro sigue siendo cerrar sesión completamente y volver a escanear el QR la próxima vez.