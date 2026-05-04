Los 3 motivos por los que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Las razones por las que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1.

Fueron varias las razones por las que Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami 2026 y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1. Para empezar, el Alpine del piloto argentino de 22 años estuvo muy mejorado con relación a las carreras anteriores. El chasis nuevo, el flamante alerón trasero, los frenos renovados y los ajustes en la aerodinamia les hicieron muy bien a los monoplazas de la escudería francesa, liderada por Flavio Briatore. De hecho, Pierre Gasly fue muy competitivo también y largó noveno, aunque luego un fuerte choque lo dejó en el camino.

Las alternativas en los aspectos técnicos del auto también hicieron lo suyo: las regulaciones en el ERS fueron determinantes. La escuadra con base en Enstone cumplió con los requisitos de la FIA en este ítem, con el objetivo final de mitigar los efectos del "clipping", como se conoce popularmente a la potencia eléctrica del auto en las rectas. Las actualizaciones se centraron principalmente en optimizar cómo el aire recorre el vehículo para generar más carga, pero sin perder velocidad.

En la misma línea, se estrenó un diseño de ala junto con laterales (endplates) rediseñados para mejorar la interacción del flujo de aire y aumentar el rendimiento global. Por si fuese poco, se agregó un elemento geométrico adicional cerca del escape para generar carga aerodinámica (situación conocida en inglés como downforce) más eficiente y localizada. Al mismo tiempo, cambiaron los perfiles aerodinámicos de los brazos de la suspensión para controlar con mayor precisión el flujo de aire en la parte posterior. Por último, hubo alternativas en cuanto a los soportes para limpiar el aire que llega al resto del auto y se ajustaron las salidas de aire en los tambores de las ruedas delanteras para optimizar la refrigeración.

El correcto desempeño del equipo también se vio reflejado en la acertada estrategia. Esta vez sí tomaron buenas decisiones desde los boxes. A la espera de una lluvia anunciada que nunca llegó, demoraron lo máximo posible el ingreso a los boxes y se trató de la única parada, que fue en la vuelta 32 sobre las 57 totales. Alpine pareció haber dejado atrás los insólitos errores que tuvieron en el 2025, ajustaron en la entrada a los pits y ello generó que Colapinto sólo tardara 2.9 segundos en la detención, un tiempo muy bueno y justo como para retornar a la pista.

La segunda cuestión a tener en cuenta es el propio trabajo de Colapinto, que fue notable durante casi todo el fin de semana. El ex Williams ya empezó bien desde los ensayos previos, pasó por una Sprint aceptable con el décimo puesto y realizó una buena clasificación, con la octava colocación.

Franco fue muy sólido con el correr de los giros, no arriesgó cuando no debía, sostuvo un rendimiento estable del vehículo a lo largo de la final y simplemente estabilizó el coche cuando vio que no le daba para más. Ubicado a diez segundos del séptimo y a diez segundos del noveno también, siguió en la pista sin arriesgar y pudo culminar octavo, aunque luego fue séptimo por la sanción de oficio a la Ferrari de Charles Leclerc.

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Ya en la carrera, llegó tal vez la única falla del joven bonaerense: largó mal. El coche "patinó", perdió tiempo y lo superaron algunos autos, aunque la fortuna en esta ocasión le jugó a favor como el tercer factor positivo. La lucha a pleno entre quienes estaban adelante, casi rueda a rueda, generó que todos perdieran tiempo y el argentino pudiera acomodarse otra vez adelante, en la sexta posición parcial.

Más tarde, el toque de Lewis Hamilton tampoco le provocó consecuencias graves, lo cual le ocurrió en varias oportunidades en la campaña anterior. Esta vez zafó con lo justo y en ese momento entró el Auto de Seguridad, por lo que tuvo tiempo para girar sin presión y no sufrir tanto las consecuencias del toque. Por último, cuando ya estaba estabilizado en el octavo sitio, no volvió a ingresar el Safety Car y tampoco hubo despistes o situaciones ajenas que lo complicaran.

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La siguiente final para el corredor bonaerense de Alpine será el domingo 24 de mayo a las 17 horas de Argentina, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.