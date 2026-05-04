Así fue la reacción de Franco Colapinto ante el fuerte accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami

Colapinto se preocupó por el accidente del francés.

La cita en el Gran Premio de Miami trajo muchas emociones en el regreso de la Fórmula 1, que contó con la presencia de Lionel Messi en el paddock para mostrar su apoyo a Franco Colapinto. De hecho, el pilarense tuvo un fantástico fin de semana en el desarrollo de la cuarta fecha, llegando a la etapa final de las dos clasificaciones, en ambas por delante de su compañero, e incluso sumando puntos por segunda vez en lo que va del año.

Este domingo, el piloto argentino partió del octavo lugar en la grilla de partida y tuvo una notable largada, mientras que Pierre Gasly no corrió la misma fortuna y cayó varias posiciones cuando se apagaron las luces de los semáforos. Ahora bien, en la lucha por volver a ingresar en la zona de puntos, el francés fue embestido por Liam Lawson en la curva 17 y su A526 no solo volcó, sino que dio una vuelta en el aire antes de chocar con el muro de contención.

Ni bien sucedido el accidente, Stuart Barlow se comunicó con Colapinto para informarle sobre el estado del francés, que afortunadamente no sufrió lesiones y salió caminando con normalidad a pesar del fuerte impacto. “Okay amigo, cuando dobles vas a ver el auto de Pierre ahí arriba inclinado. Está fuera, se fue caminando y está bien, como referencia”, le dijo el ingeniero de Alpine al pilarense a través de la radio.

El argentino, que para ese entonces ya divisaba el coche de su compañero, respondió: “¡Dios mío! ¿Está bien?”. Fue entonces cuando Barlow le llevó más tranquilidad a Franco al remarcarle que Gasly pudo salir por sus propios medios. “Sí, Pierre está bien, está fuera del auto, se fue caminando solo. Está bien”, agregó el ingeniero, que mantuvo centrado a Colapinto, quien cruzó la línea de meta en el octavo lugar tras una brillante actuación.

Ahora bien, lo cierto es que hubo varias investigaciones después de la carrera y, tras horas de espera, la FIA comunicó dos sanciones. La primera fue para Charles Leclerc, quien recibió 20 segundos de penalización por salirse constantemente de los límites de pista en la última vuelta, mientras que la otra fue para Max Verstappen y fue de solo 5 segundos. Como resultado, el monegasco cayó a la octava posición y Colapinto escaló a la séptima, siendo este su mejor resultado desde su arribo a la máxima categoría.

Así voló el A526 de Gasly en Miami.

Posiciones de la F1 el GP de Miami (tras las sanciones)

Andrea Kimi Antonelli: 100 puntos. George Russell: 80. Charles Leclerc: 63. Lando Norris: 51. Lewis Hamilton: 49. Oscar Piastri: 43. Max Verstappen: 26. Oliver Bearman: 17. Pierre Gasly: 16. Liam Lawson: 10. Franco Colapinto: 7. Arvid Lindblad: 4. Isack Hadjar: 4. Carlos Sainz: 4. Gabriel Bortoleto: 2. Esteban Ocon: 1. Alex Albon: 1. Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Fernando Alonso: 0. Lance Stroll: 0.

Alpine celebró el nuevo resultado del argentino.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Miami (tras las sanciones)