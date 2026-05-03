Israel aprueba un plan para adquirir aviones de combate F-35 y F-15IA de Lockheed y Boeing

Imagen de archivo de un avión de combate F-35 sobrevolando durante una ceremonia de graduación de pilotos de la Fuerza Aérea Israelí en la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel.

Israel dio su aprobación definitiva a un plan para adquirir dos nuevas ‌escuadras de combate ‌de cazas avanzados F-35 y F-15IA a Lockheed Martin y Boeing, en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares, según informó el domingo el Ministerio de Defensa.

El acuerdo, aprobado por el Comité Ministerial de ​Adquisiciones de Israel, ⁠es el primer paso de un plan ‌de 350.000 millones de séqueles (119.000 millones ⁠de dólares) destinado a reforzar ⁠el ejército israelí y "fortalecer la preparación de cara a una década exigente para la seguridad israelí", ⁠según se indicó.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ​afirmó que gran parte de ‌este presupuesto de defensa ampliado ‌se destinará a la producción de municiones ⁠en Israel para no depender de otros países. Asimismo, indicó que Israel también desarrollará aviones "revolucionarios".

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El ministerio añadió que las nuevas escuadras servirán ​como piedra ‌angular del desarrollo a largo plazo de las fuerzas armadas, haciendo frente a las amenazas regionales y preservando la superioridad aérea estratégica de Israel.

"Además de las ⁠necesidades inmediatas de adquisición en tiempos de guerra, tenemos la responsabilidad de actuar ahora para garantizar la ventaja militar de las FDI dentro de diez años y más allá", afirmó el director general del ministerio, Amir Baram, refiriéndose a las Fuerzas ‌de Defensa de Israel.

La reciente guerra con Irán "reforzó lo crítica que es la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel, y lo esencial que sigue siendo el poder aéreo avanzado", añadió.

En virtud ‌del acuerdo, Israel compraría un cuarto escuadrón de F-35 a Lockheed Martin y un segundo escuadrón de aviones ‌de combate ⁠F-15IA a Boeing.

"Israel es más fuerte que nunca, y debe ser siempre ​mucho más fuerte que nuestros enemigos", declaró Netanyahu. "Estos aviones refuerzan la abrumadora superioridad aérea de Israel".

(1 dólar = 2,9384 séqueles)

(Editado en español por Carlos Serrano)