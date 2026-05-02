Gobernador de estado mexicano Sinaloa anuncia que se separa temporalmente del cargo tras acusación de narcotráfico

FOTO DE ARCHIVO: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios por su presunta relación con el cártel de Sinaloa

Rubén Rocha, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, anunció el viernes por la ‌noche que se separaría ‌temporalmente de su cargo, días después de que Estados Unidos lo acusó de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que ha imputado a Rocha y a otros funcionarios por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, ​lo que representa ⁠una escalada significativa en las acciones estadounidenses contra ‌los cárteles y es probable que aumente ⁠las tensiones entre Estados Unidos ⁠y México.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presento ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal ⁠al cargo de gobernador mientras dure el proceso de ​investigación", dijo Rocha en un comunicado.

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El ‌Gobierno de Sinaloa no ‌respondió de inmediato sobre quién sustituiría a Rocha. ⁠Usualmente es el secretario de Gobierno quien lo reemplaza. Sinaloa tendrá elecciones en 2027.

El viernes, Fiscalía General de la República (FGR) informó que rechazó detener provisionalmente ​a ‌Rocha, y otras nueve personas, ya que no existen elementos de prueba para responder así a esta solicitud hecha por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ⁠dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que si se prueban las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador del estado norteño Sinaloa por narcotráfico, su país actuará conforme a derecho, pero si no, ‌quedará en evidencia que hay un objetivo "político" de Washington.

Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, también pidió licencia.

El Departamento de Justicia sostiene que el gobernador fue elegido en el cargo en 2021 con la ayuda ‌de una facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de su fundador, Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como "Los ‌Chapitos", quienes ⁠presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa de Rocha ​de permitir que el grupo operara con impunidad y distribuyera drogas en territorio estadounidense.

Con información de Reuters