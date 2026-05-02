El presidente de Taiwán llega a Esuatini tras culpar a China de la cancelación de su viaje anterior

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció que había llegado el sábado a Esuatini, en el sur de África, tras culpar a China de la cancelación forzosa de un viaje anterior.
Lai hizo este comentario en una publicación de Facebook sin haber anunciado previamente que iba a intentar volver a viajar, después de que el Gobierno acusó en abril a Pekín de presionar a tres estados africanos para que bloquearan el permiso de sobrevuelo del presidente.
"Aunque llegamos con unos días de retraso, el pueblo de Esuatini nos ha dado una bienvenida de lo más cálida y entusiasta", afirmó Lai en su publicación.
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Taiwán afirmó el mes pasado que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaron de forma unilateral los permisos de vuelo para que su avión presidencial cruzara el espacio aéreo que gestionan en un viaje previsto a Esuatini, uno de los 12 aliados diplomáticos de Taiwán.
"Esuatini se ha mantenido firme frente a diversas presiones diplomáticas y económicas, defendiendo el lugar de Taiwán en la comunidad internacional mediante acciones concretas", añadió Lai.
Con información de Reuters