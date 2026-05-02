Imagen de archivo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una conferencia de prensa en Taipéi, Taiwán.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció que ‌había llegado el ‌sábado a Esuatini, en el sur de África, tras culpar a China de la cancelación forzosa de un viaje anterior.

Lai hizo este comentario ​en una ⁠publicación de Facebook sin haber ‌anunciado previamente que iba ⁠a intentar ⁠volver a viajar, después de que el Gobierno acusó en abril ⁠a Pekín de presionar ​a tres estados africanos ‌para que bloquearan ‌el permiso de sobrevuelo del ⁠presidente.

"Aunque llegamos con unos días de retraso, el pueblo de Esuatini nos ha ​dado ‌una bienvenida de lo más cálida y entusiasta", afirmó Lai en su publicación.

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Taiwán afirmó el mes ⁠pasado que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaron de forma unilateral los permisos de vuelo para que su avión presidencial cruzara el espacio aéreo que gestionan en ‌un viaje previsto a Esuatini, uno de los 12 aliados diplomáticos de Taiwán.

"Esuatini se ha mantenido firme frente a diversas ‌presiones diplomáticas y económicas, defendiendo el lugar de Taiwán en la ‌comunidad ⁠internacional mediante acciones concretas", añadió Lai.

Con información de Reuters