Fallece a los 59 años el expiloto de Fórmula Uno y campeón paralímpico Zanardi

Imagen de archivo del piloto italiano Alex Zanardi saludando antes del inicio de una carrera de LG Super Racing en el circuito de Monza, Italia.

El expiloto de ​Fórmula Uno Alex Zanardi, que perdió ambas piernas en un accidente de carreras y llegó a ganar medallas de oro en los Juegos ‌Paralímpicos, ha fallecido a los ‌59 años, según informó su familia el sábado.

Zanardi, natural de Bolonia, debutó en la F1 en 1991 y más tarde alcanzó el éxito en la serie CART de Estados Unidos, donde ganó dos campeonatos consecutivos en 1997 y 1998.

Su vida dio un giro dramático en septiembre de 2001, cuando sufrió un accidente a gran velocidad durante una carrera de CART en Alemania que le llevó ​a la amputación de ambas ⁠piernas.

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Zanardi se negó a poner fin a su carrera deportiva y, en ‌su lugar, se pasó al paraciclismo, convirtiéndose en uno de ⁠los atletas paralímpicos más exitosos de Italia. Ganó ⁠cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

"Es con profundo dolor que la familia anuncia el fallecimiento ⁠de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente ayer por la tarde, 1 de mayo", ​declaró su familia en un comunicado. "Alex falleció en paz, ‌rodeado del amor de su familia y ‌amigos".

"La familia desea expresar su más sincero agradecimiento a todos aquellos ⁠que están mostrando su apoyo en estos momentos y pide que se respete su dolor y su privacidad durante este periodo de luto", agregó.

Zanardi también ganó 12 oros en el Campeonato Mundial de Paraciclismo y se convirtió en un ​firme defensor de ‌los deportistas con discapacidad y en una fuente de inspiración para muchos.

Su vida sufrió otro revés en 2020, cuando resultó gravemente herido tras ser atropellado por un camión mientras competía en una carrera de relevos de paraciclismo benéfica en la Toscana. Sufrió graves lesiones en ⁠la cabeza y pasó años en tratamiento.

"Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad", declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Alex Zanardi sabía cómo volver al juego cada vez, enfrentándose incluso a los retos más difíciles con determinación, lucidez y una fortaleza de espíritu verdaderamente excepcional".

La Federación Internacional del Automóvil afirmó ‌que la trayectoria de Zanardi "lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de coraje y determinación".

El presidente y presidente ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, recordó a Zanardi por su "extraordinaria fortaleza", añadiendo que "se enfrentó a retos que habrían detenido a cualquiera, pero siguió mirando hacia adelante, ‌siempre con una sonrisa y una determinación obstinada que nos inspiró a todos. Aunque su pérdida se siente profundamente, su legado sigue siendo fuerte".

El Comité Olímpico Italiano pidió un ‌minuto de silencio ⁠en todos los eventos deportivos de Italia durante el fin de semana en su honor.

"Hemos perdido a un gran campeón y ​a un gran hombre, que fue capaz de levantarse una y otra vez ante las dificultades de la vida", declaró el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

Con información de Reuters