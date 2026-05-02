Vuelve el frío a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Todavía quedan días de fin de semana para descansar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Este sábado comenzará ventoso por la mañana y estará algo nublado hasta la noche, mientras que volverá a bajar la temperatura al encontrarse entre una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

Sin embargo, el domingo 3 habrá un fuerte descenso de temperatura con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día.

Pronóstico del tiempo extendido para la próxima semana en el AMBA

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la semana corta. Durante los primeros días de mayo se espera:

Lunes 4: el cielo estará parcialmente nublado y subirá levemente la temperatura a una mínima de 12°C y una máxima de 22°C.

el cielo estará parcialmente nublado y subirá levemente la temperatura a una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. Martes 5: la temperatura se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, mientras que el cielo estará mayormente nublado todo el día.

la temperatura se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, mientras que el cielo estará mayormente nublado todo el día. Miércoles 6 : continuará la nubosidad y la temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 22°C.

: continuará la nubosidad y la temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. Jueves 7: la temperatura se mantendrá fresca, pero agradable al comenzar en una mínima de 15°C y alcanzar una máxima de 21°C.

El domingo la temperatura tendrá una fuerte descenso y comenzará en los 6 grados de mínima

Baja de temperaturas: ¿podrá nevar en Buenos Aires este año?

El domingo se anticipa un frente bastante frío y el ingreso de la masa de aire polar lleva a la pregunta de siempre: ¿puede llegar a nevar en Buenos Aires? Si bien se trata de un evento poco frecuente, para que suceda tienen que darse al mismo tiempo tres condiciones clave:

La presencia de aire polar tanto en superficie como en las capas medias de la atmósfera. No alcanza con que la temperatura ronde los 0°C a nivel del suelo: toda la columna de aire debe mantenerse por debajo de cero para que los copos no se derritan antes de tocar tierra. Que haya humedad: el avance del frente frío necesita estar acompañado por suficiente contenido de agua en el ambiente para formar nubes y generar precipitaciones. Cuando el aire es demasiado seco —algo habitual con vientos del sur muy marcados— predominan los cielos despejados y las heladas, pero no la nieve. El viento del sudeste: las nevadas registradas en Buenos Aires, como la histórica de 2007, se produjeron con aire frío combinado con humedad proveniente del Río de la Plata. Ese aporte funciona como el elemento necesario para que se formen copos, sin elevar demasiado la temperatura en superficie.

En esta ocasión, el frente previsto para el domingo llegará con características secas, por lo que se espera un descenso térmico fuerte y jornadas despejadas. Aun así, este ingreso de aire polar anticipa un mayo con temperaturas más severas que las registradas en los últimos años.