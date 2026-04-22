El frío se instala en el AMBA: el SMN anticipa un día con mínima de un dígito

Se consolidará el ingreso de la masa de aire polar, con un escenario dominado por condiciones secas y un descenso térmico generalizado en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de un frente frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los últimos días de abril de 2026.

Con mínimas que este miércoles 22 se ubicaron en torno a los 12° C en suelo porteño, el organismo oficial anticipa una profundización del comportamiento gélido en el mercurio.

"Desde hoy y hasta el viernes, la circulación de viento norte favorecerá la concentración de humedad sobre la franja este del país, lo que dará lugar a precipitaciones de variada intensidad, particularmente sobre el Litoral y áreas adyacentes", agregó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Frío en el AMBA: ¿qué dice el pronóstico del tiempo para los últimos días de abril?

Los modelos térmicos actualizados este miércoles por el SMN prevén para el jueves 23 de abril una mínima en el AMBA de 12° C y una máxima de 22° C. Con cielo despejado, el viento soplará del sector suroeste en las horas iniciales, para luego, al finalizar la jornada, virar al noreste.

Una compartiendo similar mostrará el mercurio el viernes 24: sin chances de lluvias y escasez de nubes, la mínima avanzará en 15° C y la máxima trepará hasta los 23° C.

El pico del buen clima se reservará para el sábado 25, siendo el último día de óptimas condiciones meteorológicas, aunque con mayor presencia de nubes en el cielo del AMBA.

Ya para el inicio de la última semana de abril, el SMN advierte por el comienzo de un desplome. Si bien no será de gran profundidad, si encontrará un base de 9° C de mínima en la Ciudad de Buenos Aires y de 7° C en La Plata y zonas suburbanas.

"El lunes se consolidará el ingreso de la masa de aire polar, con un escenario dominado por condiciones secas y un descenso térmico generalizado en todo el país. Las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, mientras el resto del territorio experimentará estabilidad", advirtió De Benedictis.

Pronóstico semanal para el AMBA

Jueves 23 de abril

Cielo despejado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 12° C

Viernes 24 de abril

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 25 de abril

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 23° C

Domingo 26 de abril

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 20° C

Lunes 27 de abril

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 19° C

Martes 28 de abril

Cielo parcialmente nublado