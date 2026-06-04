Los peronismos provinciales comienzan a alinearse detrás de Kicillof

Aunque todavía falta un largo trecho hasta las elecciones presidenciales y no aparece dentro del peronismo otro armado que le dispute ese lugar, los peronismos provinciales comienzan a alinearse detrás del gobernador bonaerense Axel Kicillof como referencia nacional. Solo en esta semana, el peronismo de Chubut y el de Corrientes, en su rama no camporista, le expresaron su apoyo. "Vine como gobernador, pero estamos trabajando para que Argentina cambie", expresó Kicillof, que asegura no estar en campaña aunque su actividad incesante muestre lo contrario.

"En cada encuentro con intendentes, sindicatos y referentes locales, como el que mantuvimos hoy en Corrientes, hay un denominador común: la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional", sostuvo el gobernador bonaerense. Más allá de las tensiones que persisten dentro del peronismo entre Kicillof y el sector más cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner, lo cierto es que las encuestas muestran al gobernador como el opositor mejor posicionado para enfrentar a Javier Milei y el único que, día tras día, busca mostrarse como expresión política de los sectores que rechazan el modelo de ajuste libertario.

De manera casi natural, dirigentes peronistas del interior que hoy no encuentran una conducción clara comienzan a acercarse para expresarle su respaldo. Una dinámica muy distinta a la que atraviesa la provincia de Buenos Aires, donde distintos sectores cuestionan cada uno de sus movimientos y decisiones. En el interior, en cambio, se lo percibe por ahora como el único dirigente que trabaja en la construcción de una propuesta con vistas a las presidenciales. Luego de expresar su intención de ser candidato, el senador sanjuanino Sergio Uñac prácticamente desapareció de la escena pública.

En esta visita a Corrientes, una provincia radical que conducen los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, Kicillof arrancó en la localidad de Empedrado junto al intendente Fernando Echeverría.