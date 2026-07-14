Quién es Pedro Porro: edad, novia e historia del futbolista de la Selección de España

Con apenas 14 años, el defensor dejó su hogar para sumarse a las divisiones inferiores del Rayo Vallecano.

Con apenas 26 años, Pedro Porro se consolidó como una de las figuras de la Selección de España gracias a su rendimiento tanto en el combinado nacional como en el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Detrás de su presente deportivo existe una historia de esfuerzo familiar, sacrificios y una vida personal que mantiene lejos de la exposición pública.

Los inicios de Pedro Porro y el apoyo de su familia

Pedro Porro nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, un municipio de la provincia de Badajoz, España. Desde muy pequeño mostró una gran pasión por el fútbol y encontró en su familia un respaldo fundamental para desarrollar su talento.

Sus padres realizaron importantes esfuerzos para acompañarlo durante los primeros años de formación, aunque una de las figuras más importantes de su infancia fue su abuelo, a quien llama cariñosamente "Maromo". El propio futbolista ha destacado en distintas ocasiones la influencia que tuvo en su crecimiento personal y deportivo, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de su carrera.

Ese acompañamiento permitió que el lateral pudiera dar sus primeros pasos en el fútbol competitivo y comenzara a proyectar un futuro profesional desde una edad muy temprana.

El difícil momento que marcó la carrera de Porro

Uno de los desafíos más importantes en la vida de Pedro Porro llegó cuando tenía apenas 14 años. Con el objetivo de seguir creciendo como futbolista, dejó su hogar para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano, en Madrid.

El cambio significó un enorme desafío personal. Lejos de su familia y viviendo en una residencia compartida, debió adaptarse rápidamente a una nueva rutina y afrontar la nostalgia propia de abandonar su casa siendo adolescente.

Durante ese período llegó a plantearse la posibilidad de regresar a Don Benito debido a las dificultades que atravesaba. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que esa experiencia era necesaria para continuar evolucionando como jugador y fortalecer su carácter.

Aquella decisión terminó siendo uno de los puntos de inflexión de una carrera que años más tarde lo llevaría a competir en la élite del fútbol europeo y a convertirse en un habitual convocado de la Selección de España.

Quién es la novia de Porro

Lejos de los reflectores, Pedro Porro mantiene una relación con María Hurtado desde 2024

Aunque su carrera deportiva suele ocupar los titulares, Pedro Porro mantiene un perfil reservado cuando se trata de su vida privada. Desde 2024 mantiene una relación con María Hurtado, quien también opta por mantenerse alejada de la exposición mediática. Sobre ella se conocen pocos detalles públicos, ya que ambos decidieron preservar la intimidad de la pareja y compartir únicamente algunos momentos de su vida cotidiana.

Actualmente residen principalmente en Londres, ciudad donde el futbolista desarrolla su carrera profesional defendiendo los colores del Tottenham Hotspur. En sus redes sociales pueden verse ocasionalmente imágenes de viajes, celebraciones y actividades familiares, aunque sin convertir su vida personal en un foco permanente de atención.

El presente de Porro en la Selección de España

A sus 26 años, Pedro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su desempeño en el Tottenham le permitió consolidarse como una de las principales opciones para el lateral derecho de la Selección de España, donde aporta velocidad, despliegue ofensivo y experiencia en el máximo nivel europeo.

Más allá de sus condiciones futbolísticas, la historia del defensor refleja el recorrido de un joven que debió afrontar importantes sacrificios para cumplir su objetivo. La distancia con su familia durante la adolescencia, el respaldo incondicional de sus seres queridos y la decisión de mantener un perfil bajo fuera de las canchas forman parte del camino que lo llevó a convertirse en uno de los nombres propios del fútbol español en la actualidad.