Detuvieron a dos hombres por cometer grooming con juveniles de Independiente: pedían fotos a cambio de plata

Recientemente, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos adultos en el marco de una causa de presunto grooming. Usaban perfiles falsos en las redes sociales para contactar a chicos de entre 13 y 17 años, que jugaban al fútbol en las divisiones juveniles de Independiente, y les ofrecían transferencias a cambio de fotos íntimas.

Se trata de M.E.D, de 41 años, y de G.A.B, de 52. Los dos quedaron detenidos a fines de mayo después de que el Club y los padres de las víctimas los denunciaran. Ahora, el Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda-Lanús, dictaminó su prisión preventiva, por lo cual seguirán detenidos hasta que llegue la instancia de juicio.

El comunicado del club

A través de un extenso escrito en los canales oficiales, la institución de Avellaneda comunicó lo que ocurrió a partir de la denuncia de padres por un presunto caso de grooming. Contaron que se convocó a la organización especializada en la temática en Argentina y que fue "recibida en el Predio de Villa Domínico".

En esa línea, se informó que "se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal".

Además, sentenciaron que el Rojo "reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores".

El modus operandi

"Me dijo que era un 'botinero', que ayudaba a los jugadores que querían ser profesionales", contó una de las víctimas sobre el proceder de los detenidos.

Según la investigación, además de exigirles fotos a cambio de transferencias, los acusados les pedían contacto con otros compañeros para poder extender la red. "Me dijo que le avise si conseguía futbolistas de AFA o Nacional B, que me daba 5.000 pesos por cualquier chico que consiga. 'Arqueros no', me dijo. Y de 19 años para abajo y fundamental 'bien marcaditos', me puso", relató un testigo.

Battista le transfirió 30.000 pesos a un niño de 13 años a cambio de que le consiguiera nuevos contactos y le enviara fotos de las cosas que se compraba con el dinero enviado. Si bien hubo más de 10 momentos denunciados, los imputados fueron detenidos por tres hechos cada uno.