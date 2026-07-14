Quién sale campeón del Mundial 2026: predicciones y pronóstico de las semifinales, según la IA

Comenzaron las semifinales del Mundial 2026 y todos los ojos están puestos en las cuatro potencias que se disputarán su lugar en la final de la Copa del Mundo. A pesar del formato extendido, que puso a prueba la resistencia física y la profundidad estratégica de cada plantel, el torneo mundialista se acerca a su final con selecciones que muestran muchísima paridad y lo mejor del fútbol.

Quién será campeón del Mundial 2026, según el pronóstico de la inteligencia artificial

Tras analizar miles de variables métricas —desde los niveles de goles esperados, el desgaste futbolístico y hasta los antecedentes en duelos de eliminación—, la inteligencia artificial adelantó que la final podría volver a ser entre la Selección Argentina y Francia, como ocurrió en el Mundial pasado, y definió al eventual campeón del mundo.

Respecto a la primera llave de semifinales, del partido que se jugará este martes 14 de julio, los algoritmos proyectan un enfrentamiento de altísima intensidad táctica entre Francia y España. La IA destaca el ordenamiento defensivo de la escuadra conducida por Didier Deschamps, que prioriza las transiciones rápidas comandadas por Kylian Mbappé. Aunque el conjunto español ostenta los índices más altos de posesión y efectividad en pases del torneo bajo la conducción de figuras jóvenes como Lamine Yamal.

Según la IA, la final se podría llegar a jugar entre las selecciones de Francia y de Argentina

La IA estima que el desgaste en los retrocesos defensivos inclinará la balanza a favor de la jerarquía francesa. Se prevé una victoria de Francia por 2 a 1, lograda en el tiempo suplementario luego de un extenuante empate en el período reglamentario.

Respecto al cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, el análisis estadístico individual pondera de manera superlativa la efectividad aérea británica y el gran momento de Jude Bellingham y Harry Kane. Sin embargo, el procesamiento de datos históricos y el rendimiento clínico del equipo que dirige Lionel Scaloni en los minutos de definición otorgan una ventaja determinante al campeón argentino.

La simulación de juego cerrado de la IA proyecta un triunfo de Argentina por 2 a 1, sentenciado en los 90 minutos reglamentarios que podrían ser gracia a anotaciones de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes contrarrestarán la ventaja inicial que aportará el ataque inglés.

Predicción de la gran final del Mundial 2026: quién ganará, según la IA

En caso de cumplirse las proyecciones analíticas, la final del Mundial 2026 replicaría la histórica definición de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. La Inteligencia Artificial le asigna a la Selección Argentina una probabilidad de éxito de entre el 30% y el 35%, situándola por encima del combinado galo. El favoritismo reside en la estructura defensiva del combinado sudamericano, donde el oficio clínico en contextos de máxima presión se combina con la madurez táctica de futbolistas como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y la vigencia determinante de Lionel Messi.

En caso de que la final sea como la de Qatar 2022, la IA apunta a que el triunfo sea argentino

El veredicto final de los modelos predictivos concluye que Argentina podría consagrarse como bicampeona del mundo y obtener su cuarta estrella con un marcador definitivo de 2 a 1 ante Francia en el tiempo regular.