Una persona muere en tiroteo en el que se vio implicado el ICE en Maine, dice legislador estatal

Miembros de la policía montan guardia en una zona acordonada tras un tiroteo en Biddeford, Maine.

Una persona ​murió el lunes en un tiroteo en el que participaron agentes de inmigración de Estados Unidos en Maine, informó un ‌importante legislador estatal, pocos días ‌después de que un hombre fue abatido a tiros por un agente estadounidense durante un control de tráfico en Texas.

"Esta mañana se produjo un tiroteo en Biddeford. Una persona murió. El ICE ha estado implicado", escribió en Facebook Ryan Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes de Maine y natural de Biddeford. "La Policía Estatal y el ​Departamento de Seguridad Pública ⁠se encuentran ahora en el lugar de los hechos para ‌recabar información y se espera que el FBI también ⁠investigue el caso".

No fue posible contactar ⁠de inmediato con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni del Departamento de Seguridad Nacional para recabar sus comentarios. La ⁠policía de Biddeford no hizo declaraciones y remitió las preguntas ​al ICE, mientras que el alcalde no respondió ‌de inmediato a una solicitud de ‌comentarios de Reuters.

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Biddeford, una localidad de más de 21.000 habitantes, ⁠se encuentra a unos 24 kilómetros al sur de Portland y a 144 km al norte de Boston.

El incidente del lunes se conoce seis días después de que un agente del ICE mató ​a tiros ‌a un hombre identificado como Lorenzo Salgado Araújo en Houston durante un control de tráfico, lo que desencadenó protestas en el East End de la ciudad, un barrio con una elevada población hispana.

Horas después de ese tiroteo, el ICE ⁠dijo en un comunicado que Salgado, un ciudadano mexicano que llevaba más de tres décadas residiendo ilegalmente en Estados Unidos, embistió con su furgoneta a un vehículo de las fuerzas del orden e intentó atropellar a un agente, que disparó en defensa propia.

La agencia no ha aportado ninguna prueba que respalde esa versión. En otros casos ocurridos durante el ‌último año, comentarios iniciales de las agencias de control de inmigración sobre su uso de la fuerza han sido contradichos por grabaciones de video u otras pruebas, a veces ante los tribunales.

Tres hombres que presenciaron el tiroteo han cuestionado la versión de ICE, dijo el viernes a ‌periodistas el abogado de dos de ellos. Salgado, padre de tres hijos, era obrero de la construcción y estaba tramitando un permiso de trabajo, ‌según sus familiares.

Los ⁠tiroteos tuvieron lugar en medio de la campaña federal del presidente Donald Trump contra los migrantes en todo el ​país, que ha suscitado objeciones por parte de los líderes demócratas locales y protestas en múltiples ciudades.

Con información de Reuters