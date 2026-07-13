Las billeteras virtuales que devuelven hasta el 100% del boleto de colectivo en julio 2026

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuentan durante julio 2026 con distintas promociones de billeteras virtuales que permiten reducir el costo de los viajes en colectivo.

Dependiendo del medio de pago elegido, los beneficios pueden llegar hasta el 100% del valor del boleto, aunque cada alternativa tiene requisitos, topes mensuales y plazos de vigencia específicos.

¿Qué billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en julio 2026?

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece uno de los beneficios más importantes. La promoción permite obtener un reintegro de hasta el 100% en viajes realizados en colectivos adheridos del AMBA al pagar con un teléfono Android mediante tecnología NFC y la tarjeta de débito Visa asociada a la aplicación.

El beneficio tiene un tope mensual y la devolución se acredita según los plazos previstos por la entidad.

Otra alternativa es Mercado Pago, que reintegra el 70% del valor del boleto cuando el viaje se paga mediante QR. La promoción está vigente hasta el 31 de julio y contempla un límite de devolución por usuario.

Por su parte, MODO, junto con Santander, ofrece un reintegro de hasta el 100% al utilizar QR Transporte y dinero en cuenta Santander. El beneficio cuenta con un tope mensual y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

Además, la propia plataforma MODO mantiene una promoción adicional del 50% de reintegro para pagos realizados con QR Transporte, acumulable en determinados casos con otros beneficios.

También se suman Naranja X, con un reintegro del 50% para pagos mediante Visa con tecnología NFC, y Banco Macro, que ofrece una devolución del 20% al pagar con QR Transporte a través de MODO, sujeto a las condiciones de la promoción.