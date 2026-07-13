Avanza la recuperación de la red de puentes de madera en el corazón productivo argentino

El Gobierno de Santa Fe continúa con el plan de recuperación de la histórica red de puentes de madera que conecta distintas zonas rurales de la provincia. La iniciativa busca restaurar estructuras centenarias, clave para la producción agropecuaria, y mejorar la conectividad en caminos secundarios, especialmente en el norte santafesino.

Uno de los trabajos más recientes se desarrolla sobre el puente de la Ruta Provincial 69s, en la localidad de La Pelada, departamento Las Colonias. Allí finalizó una nueva etapa de la obra con el reemplazo de las vigas transversales de quebracho que sostienen el puente, una intervención que forma parte del programa ejecutado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

"Los puentes de madera forman parte del patrimonio vial de la provincia y, al mismo tiempo, son el eslabón más frágil de la red. Cuando uno colapsa, una comunidad queda aislada", destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Por su parte, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, detalló que el puente de La Pelada tiene 30 metros de longitud distribuidos en tres tramos y una calzada de 11 metros de ancho. Además, señaló que en esta etapa se completó el recambio integral de las vigas transversales encargadas de distribuir las cargas hacia la estructura principal.

Actualmente, la reconstrucción registra un avance cercano al 70%. El proyecto contempla la réplica de la estructura en quebracho colorado, el refuerzo con perfiles metálicos, la reutilización de piezas originales en buen estado y la reconstrucción de los cabezales y del sistema de arriostramiento.

¿Cuáles son los puentes de madera que Santa Fe está recuperando?

La recuperación de la red de puentes también alcanza otras localidades de la provincia. En cercanías de Elisa, sobre la Ruta Provincial 10, la puesta en valor del puente presenta un avance del 80% tras el reemplazo del tablero por losas prefabricadas de hormigón.

En Fortín Olmos, departamento Vera, se preparan las tareas de restauración del puente y del aliviador ubicados sobre la Ruta Provincial 40. En tanto, las obras sobre los cuatro puentes de la Ruta Provincial 98s, entre Moussy y La Sarita, alcanzan un 95 % de ejecución, mientras que el puente Pindó ya fue habilitado y continúan los trabajos sobre los puentes Quencho y Careé, en el norte provincial.

Según el Gobierno de Santa Fe, estas intervenciones buscan reforzar la conectividad de las zonas productivas y preservar una infraestructura vial que, en muchos casos, supera el siglo de antigüedad.