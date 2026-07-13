Para los trabajadores argentinos, un buen ambiente laboral es el principal factor que contribuye al balance trabajo-vida personal.

Randstard, la compañía de talento líder a nivel global, presentó nuevos resultados de la edición 2026 del Randstad Employer Brand Research 2026, del que surge que los trabajadores argentinos consideran que un buen ambiente laboral es el principal factor (64%) que contribuye al balance trabajo-vida personal.

Le siguen, en orden de importancia, el crecimiento y la realización personal (45%), el tiempo libre y el descanso (44%), las modalidades de trabajo flexible (36%), una carga de trabajo y expectativas razonables (31%), un fácil acceso al trabajo (25%), el apoyo social y familiar (23%), el apoyo a la salud y el bienestar (18%) y un liderazgo de apoyo y cultura colaborativa (13%).

Al analizar la importancia de estos factores por generación, el estudio de marca empleadora de Randstad muestra que para la generación Z y los millennials el tiempo libre y el descanso ocupan el segundo lugar como drivers que contribuyen al balance trabajo-vida personal (45% frente a 39%), mientras que para las generaciones mayores ese lugar lo ocupa el crecimiento personal y la realización (52% frente a 43%). Asimismo, las modalidades de trabajo flexible son particularmente importantes para los millennials (39%), en comparación con la generación Z (34%), la generación X (32%) y los baby boomers (29%).

Al analizar la importancia de estos factores por género, el estudio muestra que existen pocas diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres son más propensas que los hombres a priorizar una modalidad de trabajo flexible (39% versus 32%) y la facilidad de acceso al lugar de trabajo (27% versus 23%).

Sobre estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: "Lograr un balance equilibrado entre la vida personal y el trabajo es un aspecto cada vez más valorado por el talento, al punto que es un motivador clave a la hora de permanecer en un empleo o buscar un cambio laboral. Los resultados de nuestro último estudio muestran que el ambiente laboral ocupa un lugar central para lograr ese equilibrio, por encima de otros aspectos como el crecimiento, el tiempo libre, la flexibilidad o la carga de trabajo. Trabajar sobre los atributos y valores de la cultura y sobre los estilos de liderazgo que promueve la organización, por la incidencia que tienen en el clima y las relaciones que se desarrollan dentro de los equipos de trabajo, resulta crítico para favorecer el tan ansiado equilibrio y una experiencia laboral positiva”.

Drivers que fortalecen la sensación de seguridad laboral

Frente a un contexto en el que las condiciones de la macroeconomía se perciben aún inciertas, los trabajadores ubican a la seguridad laboral entre los principales cinco factores a la hora de pensar en el empleador ideal en 2026.

En este contexto, el Randstad Employer Brand Research indaga sobre los elementos que tienen un aporte más significativo para generar una sensación de seguridad laboral en los trabajadores. Los resultados del estudio muestran que, para los argentinos, la remuneración y beneficios regulares tiene el impacto más relevante en la sensación de seguridad laboral (76%). Le siguen el reconocimiento por desempeño y la continuidad de carrera (48%) y la estabilidad organizacional y financiera (47%), poniendo de relieve que la seguridad laboral no solo se relaciona con la certidumbre financiera, sino también con una gestión consistente y la estabilidad organizacional a largo plazo.

Entre los demás factores que fortalecen la percepción de seguridad laboral, los encuestados también señalan las prácticas laborales justas y consistentes (41%), la comunicación transparente y confiable (40%), el aprendizaje, desarrollo y empleabilidad (37%) y una cultura empresarial sólida (11%).

Para los trabajadores argentinos, un buen ambiente laboral es el principal factor que contribuye al balance trabajo-vida personal.

Al analizar la importancia de estos factores por generación, el estudio de Randstad muestra que, a grandes rasgos, este ranking de atributos se mantiene consistente entre los distintos grupos etarios. Sin embargo, el talento más joven pone mayor énfasis en el aprendizaje, el desarrollo y la empleabilidad (46% entre la generación Z vs. 30% entre la generación X), mientras que las generaciones de mayor edad son más propensas a asociar la seguridad laboral con el reconocimiento por desempeño y las oportunidades de carrera (52% entre la generación X vs. 42% entre la generación Z).

“Al igual que la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, la percepción de seguridad laboral crece como un valor relevante para los trabajadores. Si bien los factores externos a la organización, como la evolución de la actividad económica, inciden en las percepciones, las condiciones laborales, las políticas y rasgos de la cultura son los componentes centrales que definen este intangible. Comprender cuáles son los factores que fortalecen una sensación sólida de seguridad laboral permite a las empresas construir propuestas de valor para atraer, comprometer y fidelizar al talento", puntualizó Andrea Avila.

Sobre el Randstad Employer Brand Research

En la actualidad, el estudio del Randstad Employer Brand Research analiza el atractivo de las marcas de los mayores empleadores en 34 países. Es el estudio independiente sobre employer branding más completo e inclusivo a nivel global al evaluar el atractivo empleador de más de 6.400 compañías en todo el mundo.

Más de 171.000 encuestados de entre 18 y 65 años, con mayor representación del segmento de entre 25 y 44 años, responden sobre los factores que consideran más importantes a la hora de elegir una empresa para trabajar. Además, el Randstad Employer Brand Research distingue a las empresas más atractivas para trabajar en cada país.

En Argentina, las empresas ganadoras de la edición 2026 fueron elegidas por 4.071 encuestados. A diferencia de otros estudios, no participan expertos en recursos humanos, lo que garantiza la máxima objetividad. A los encuestados se les pregunta si reconocen a las empresas listadas, y si les gustaría trabajar para ellas. Luego se evalúa el atractivo relativo de cada una de las empresas en base a diversos factores.