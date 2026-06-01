Reinventar tu trabajo: consejos claves para cambiar de rumbo sin miedo

El trabajo nos devuelve un espejo muy importante de quiénes somos.

La psicóloga Claudina Kutnowski, especialista en reinvenciones laborales, lleva más de 15 años acompañando a personas que buscan repensar su vida profesional, ya sea por decisión propia o por situaciones ajenas como jubilaciones, despidos o fusiones empresariales.

Según Kutnowski, la necesidad de preguntarse “¿cómo sigo?” surge en distintos momentos vitales, como la maternidad, la inmigración o conflictos con socios y familiares en el trabajo. En ese sentido, subrayó que “tenemos un vínculo con el trabajo que es primario. Pasamos ahí la mayor cantidad del tiempo del día; nos devuelve un espejo muy importante de quiénes somos al producir”.

Sin embargo, cuando la actividad laboral no nos representa ni nos satisface, puede generar una carga interna negativa y, acumulada en el tiempo, afectar la salud mental. La especialista alertó sobre la falta de espacios adecuados para hablar de estos temas: “Hice una encuesta y el 50 % de la gente dice que habla de sus problemas laborales con amigos. Esto es una señal de alarma: los amigos no tienen los recursos adecuados para acompañar decisiones tan complejas”.

La reinvención profesional, aclaró Kutnowski, no suele ser un salto al vacío ni un cambio radical sin saber hacia dónde ir. Más bien, se trata de revisar la historia laboral y personal para rescatar habilidades y recursos que quedaron sin explotar. “Hago una diferencia muy fuerte entre el rol laboral y el capital laboral”, explicó.

Para quienes tienen entre 40 y 50 años, la psicóloga destacó que al analizar su biografía descubren un capital enorme que no se utilizó en su empleo actual, pero que existe y puede reposicionarse. “No se va de un punto A a un punto B, sino que se reconstituyen aspectos que quedaron en el camino”, detalló.

Sobre las dificultades para quienes dejan una relación de dependencia tradicional, Kutnowski reveló que muchas personas sienten que “vivieron como en un country”, aprendiendo reglas y costumbres para sobrevivir en ese entorno laboral. Sin embargo, cuando deciden cambiar, suelen descubrir habilidades valiosas que no habían considerado porque “la gente cree que solamente funciona ahí adentro. No se midió nunca afuera. Idealiza los otros sistemas de trabajo”.

La reinvención reconstituye aspectos que quedaron en el camino, no empieza de cero.

En este proceso, la especialista resaltó la importancia de contar con un plan estructurado. “Con un buen plan, una persona derriba mitos, administra temores, jerarquiza información y entiende qué es lo mejor que puede llevar adelante”, afirmó.

Para lograr una transición exitosa, Kutnowski identificó tres pilares fundamentales: “Tiempo, acompañamiento emocional y acompañamiento estratégico”. Subrayó que confiar en soluciones rápidas es un error, porque la reinvención implica una reconfiguración interna profunda.

“Solo con tiempo, no vas a generar nada distinto. Solo con acompañamiento estratégico, probablemente repitas lo mismo. Solo con acompañamiento emocional, te van a ayudar a enfrentar el miedo, pero falta dirección. La clave es combinar los tres aspectos”, explicó.

Finalmente, aconsejó a quienes estén atravesando este proceso que se den el espacio para analizar su historia y recursos antes de tomar decisiones. “Si arrancás en paralelo —mientras todavía tenés trabajo o ves señales de cambio—, vas a poder analizar con menos desesperación”, concluyó.