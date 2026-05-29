¿Por qué repetís siempre la misma canción? La ciencia lo revela

La música activa el sistema de recompensa y libera dopamina en el cerebro.

Escuchar una misma lista de reproducción una y otra vez suele verse como una simple preferencia personal. Sin embargo, una investigación interdisciplinaria reveló que esta costumbre refleja mucho más que un gusto musical: muestra cómo funciona la estructura mental de cada oyente frente a un mundo cambiante y lleno de incertidumbre.

El informe anual 2022 del Center of Music in The Brain explica que la música activa el sistema de recompensa en el cerebro. Al escuchar una canción favorita, el cerebro libera dopamina, la llamada droga natural del cuerpo, que regula las sensaciones de placer. Esta descarga química genera una dependencia positiva que impulsa a repetir la canción, convirtiendo a la música en una herramienta que va más allá del entretenimiento para convertirse en un refugio emocional.

Desde la psicología, se destaca el efecto de familiaridad como clave en esta conducta. El cerebro responde favorablemente a estímulos conocidos porque activan áreas vinculadas al bienestar y la comodidad. Para muchos, escuchar melodías repetidas significa reforzar un equilibrio emocional, ya que elimina el factor sorpresa y permite permanecer en una zona de confort donde cada nota y palabra ya están procesadas y tienen sentido.

Además, la personalidad influye en esta tendencia. Por ejemplo, las personas introvertidas suelen usar la música conocida como un espacio de tranquilidad y desconexión del ruido externo. En estos casos, la repetición musical funciona como una burbuja segura y predecible, ideal para relajarse sin la preocupación de estímulos nuevos que demanden atención extra.

No obstante, la repetición tiene sus límites cognitivos. Peter Vuust, profesor de la Royal Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, advirtió que cuando alguien escucha una canción en exceso, el contenido musical puede desplazarse al extremo opuesto del espectro cerebral, donde la persona deja de captar información nueva. El rango de percepción varía según cada individuo y algunos tardan más en notar que el aprendizaje frente a esa pieza ya concluyó.

El cerebro responde favorablemente a estímulos conocidos porque generan bienestar.

En muchos casos, es una respuesta del cerebro a la sobrecarga sensorial del mundo moderno. Vivimos rodeados de estímulos nuevos todo el tiempo: notificaciones, pantallas, ruidos, conversaciones, publicidades. Para algunas personas, ese bombardeo constante genera agotamiento mental. La música conocida actúa entonces como un filtro, eliminando la necesidad de procesar información novedosa y le da un descanso al cerebro

Por último, la obsesión por los detalles marca otra motivación detrás de la repetición. Algunas personas encuentran placer en analizar cada elemento de una canción, desde la letra hasta el arreglo instrumental más sutil. Para este grupo, escuchar repetidamente es un ejercicio minucioso de observación, donde cada vuelta aporta un nuevo descubrimiento y la experiencia musical se convierte en un rompecabezas que buscan resolver nota por nota.