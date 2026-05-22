Publicar fotos todo el tiempo esconde baja autoestima, según los psicólogos

La validación externa se convierte en un parámetro para medir la autoestima.

Desde hace años, el selfie se instaló definitivamente en nuestras vidas y transformó la manera en que proyectamos nuestra imagen personal, especialmente en las redes sociales. Esta práctica no solo redefine cómo nos mostramos, sino que también revela una compleja relación con la autoestima y la aceptación social.

En plataformas como Instagram, es común que las personas exhiban versiones idealizadas de sí mismas, buscando mostrar lo que consideran más atractivo o admirado por los demás. Sin embargo, esta búsqueda puede derivar en conductas obsesivas, como tomarse múltiples fotos para elegir la que parezca perfecta.

Los psicólogos advierten que quienes persiguen esa "foto perfecta" muchas veces lo hacen para obtener validación social a través de los 'me gusta'. Este fenómeno es problemático porque convierte la aprobación externa en un parámetro directo para medir la autoestima.

Además, la constante comparación con las imágenes idealizadas que otros suben puede deteriorar la percepción que cada uno tiene de su propio cuerpo, generando distorsiones cognitivas sobre la realidad física personal.

Especialistas señalan que quienes publican compulsivamente contenido propio, ya sea en publicaciones permanentes o en 'historias', suelen tener una autoestima baja y dependen de la aprobación ajena para sentirse aceptados y satisfechos con su apariencia.

En algunos casos, esta necesidad puede llegar a la obsesión: asistir a eventos sociales no por el deseo de compartir la experiencia, sino para registrar y mostrar que estuvieron allí. Esto responde al impulso de construir una imagen pública que, en muchos casos, no coincide con cómo se perciben a sí mismos.

El uso excesivo de filtros y retoques para alcanzar la imagen ideal puede alejarnos de la realidad y fomentar una necesidad constante de reconocimiento externo que valide nuestro físico, en detrimento de nuestra salud mental.

Los 5 signos de que tu relación con los selfies no es saludable

Tomarse selfies de vez en cuando no tiene nada de malo. El problema empieza cuando esa práctica se vuelve una obsesión que afecta tu bienestar emocional. Acá te dejamos cinco señales de alerta para que lo identifiques.

1. Necesitás sacarte varias fotos hasta lograr la "perfecta". Una cosa es tomarse dos o tres selfies y elegir la mejor. Otra muy distinta es hacer veinte, treinta o más, descartar casi todas y angustiarte si ninguna te convence. Si cada selfie se convierte en una sesión de fotos eterna, hay una señal de alerta.

2. Tu estado de ánimo depende de los likes. Subís una foto y te la pasés actualizando para ver cuántos me gusta tiene. Si la publicación no funciona como esperabas, te sentís mal, triste o incluso borrás la foto. Eso significa que estás midiendo tu valor por la validación externa.

3. No podés disfrutar un momento sin registrarlo. Salís a cenar, viajás o te juntás con amigos, y lo primero que pensás es en la foto que vas a subir. La experiencia pasa a segundo plano. Si el selfie es más importante que lo que estás viviendo, hay un desequilibrio.

4. Usás filtros de forma compulsiva. No está mal usar un filtro de vez en cuando. Pero si no podés publicar una foto sin modificar tu rostro o cuerpo, y esa versión editada se aleja mucho de cómo te ves en el espejo, el filtro se convierte en una máscara que esconde tu identidad real.

5. Comparás tus selfies con los de otras personas todo el tiempo. Mirás las fotos de influencers o amigas y sentís que la tuya no está a la altura. Esa comparación constante te genera ansiedad, baja autoestima y una presión por cumplir con estándares irreales que no existen fuera de la pantalla.