El gobierno bonaerense abre una línea de créditos para la investigación científica

El ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense lanzó la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), que contará con tres líneas de financiamiento orientadas a promover proyectos conjuntos entre el sistema científico y los actores del territorio. La misma estará abierta hasta el 26 de junio de 2026, inclusive.

De esta manera, el ministro el titular de la cartera, Augusto Costa suma una nueva herramienta complementaria al ya reconocido FITBA (Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires). FONIC se ejecutará a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y otorgará Aportes No Reembolsables (ANRs) por $10 millones cada uno para financiar proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales y humanas entre un Adoptante y una Institución Beneficiaria.

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Cómo serán los proyectos

Podrán presentarse organismos de Ciencia y Tecnología y/o Universidades nacionales o provinciales en conjunto con los destinatarios de las tecnologías a desarrollar. Tanto la Institución Beneficiaria como el Adoptante tienen que tener asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires.La Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación recibirá y evaluará los proyectos de acuerdo a las condiciones detalladas en las Bases y Condiciones de la convocatoria.

Los proyectos serán recebidos mediante la presentación de los formularios y la documentación detallados en las Bases y Condiciones, a través de la mesa de entradas digital , ingresando a la Plataforma de Administración Digital, a través del Portal de Servicios de la PBA: https://portal.gba.gob.ar.

El lanzamiento del programa se fundamenta en el fortalecimiento de las capacidades del sistema científico provincial en la resolución de problemas concretos, en áreas como las ciencias sociales y las humanas. El FONICS se presenta como una herramienta orientada a dinamizar el financiamiento en estas disciplinas, promoviendo proyectos que forma parte de las políticas de impulso a la ciencia y la investigación que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Las instituciones públicas de ciencia y tecnología y las universidades nacionales y provinciales con asiento en el territorio bonaerense actuarán como Instituciones Beneficiarias a cargo de la ejecución. Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios participarán en el rol de adoptantes, planteando las problemáticas a resolver y recibiendo los resultados transferibles.

De este modo, los proyectos serán co-construidos entre la institución beneficiaria y el actor demandante, garantizando que el conocimiento aplicado responda de manera directa y situada a las necesidades del territorio bonaerense.

Financiamiento y Líneas de Acción

La convocatoria otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 10.000.000 de pesos por proyecto, con un plazo máximo de ejecución de seis meses. El fondo se distribuye en tres grandes áreas de intervención:

Línea A - Desarrollo Productivo: destinada a proyectos de investigación aplicada y generación de herramientas junto a unidades productivas bonaerenses para mejorar sus procesos, modelos de gestión, competitividad e innovación organizacional. Para esta línea, las empresas adoptantes deberán aportar al menos el 20% del beneficio solicitado en concepto de contraparte.

Línea B - Desafíos Provinciales: orientada a la generación de diagnósticos y recomendaciones que contribuyan al análisis, diseño, implementación o evaluación de políticas públicas complejas, respondiendo a requerimientos explícitos de los organismos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Línea C - Gobiernos Locales: enfocada en resolver problemáticas específicas de los municipios bonaerenses mediante estudios aplicados y diagnósticos territoriales que optimicen la gestión pública local.

El proceso de evaluación priorizará la innovación bonaerense en el contexto de las condiciones locales, el compromiso de transferencia efectiva a corto plazo y la incorporación transversal en las políticas públicas inclusivas.

De esta manera, el programa se consolida dentro de una política de Estado provincial orientada a profundizar la gestión pública basada en evidencia y a potenciar el desarrollo integral, productivo, social y cultural de los y las bonaerenses. Con esta iniciativa, la Provincia busca consolidar los lazos entre el sector científico y el productivo, transformando el conocimiento en soluciones concretas que permitan mejorar de forma directa la calidad de vida de toda la población.