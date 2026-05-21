Científicos EEUU pronostican temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de lo normal en 2026

FOTO DE ARCHIVO: Casi un mes después, los floridanos siguen lidiando con las secuelas de Ian, en Fort Myers Beach

Por Anjana Anil y ​Erwin Seba

HOUSTON, 21 de mayo (Reuters) - Científicos del Gobierno de Estados Unidos afirmaron el jueves que prevén una ‌temporada de tormentas tropicales en ‌el Atlántico por debajo de lo normal en 2026, que probablemente generará entre uno y tres huracanes de gran intensidad con vientos sostenidos de al menos 179 kilómetros por hora.

Funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dieron a conocer las previsiones de la agencia para la temporada, ​que comienza el 1 ⁠de junio y se extiende hasta el 30 de ‌noviembre.

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Predijeron entre ocho y catorce tormentas tropicales ⁠con nombre y vientos de al ⁠menos 62 kilómetros por hora, de las que probablemente se formarán entre tres y seis huracanes con vientos de al menos ⁠119 km/h.

"No dejen que palabras como 'por debajo de ​lo normal' cambien la forma en que ‌se preparan", dijo Ken Graham, director ‌del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. "Solo hace falta ⁠uno".

Graham aconsejó a los residentes de las costas atlántica y del golfo de Estados Unidos que se abastecieran de alimentos no perecederos, medicamentos y otros suministros de emergencia, ​como radios ‌y linternas.

PREVISIÓN COINCIDE CON OTRAS

La previsión coincide con otros pronósticos académicos y privados publicados a principios de este año, que esperan una formación limitada de tormentas durante el pico de la temporada tropical, entre ⁠agosto y octubre, debido a la formación de un fuerte sistema de El Niño, que envía fuertes vientos a través del sur de Estados Unidos que desarticulan las posibles tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional estima que hay un 98% de probabilidades de que se forme un fenómeno de El Niño durante la temporada tropical de este ‌año.

La temporada de huracanes media entre 1991 y 2020 produjo tres huracanes importantes de un total de siete huracanes entre 14 tormentas con nombre.

"La última vez que pronosticamos una temporada por debajo de lo normal fue en 2015", dijo Matthew Rosencrans, ‌jefe de pronósticos de la temporada de huracanes de la NOAA. Señaló que había un 55% de probabilidades de que la temporada ‌produjera un número ⁠de tormentas y huracanes inferior al promedio.

Las primeras tormentas de esta temporada se llamarán Arthur, ​Berta, Cesar, Dolly, Edouard y Fay.

Con información de Reuters